O ambiente em Londres pouco antes do início da final do Campeonato da Europa era de verdadeiro êxtase, com os adeptos ingleses a festejarem por antecipação a primeira presença numa grande decisão desde 1966. Todavia, dentro desse ambiente na maioria dos casos salutar, houve já vários excessos que têm vindo a ser partilhados nas redes sociais, em muitos casos por jornalistas que se encontram nos arredores de Wembley.

Logo a começar, o incidente mais grave deste domingo e que continua ainda a dar que falar: a certa altura, com as portas já abertas ao público, várias dezenas de adeptos sem bilhete conseguiram passar as várias barreiras colocadas pelos stewards e, entre alguns confrontos, conseguiram mesmo aceder ao recinto, como foi possível ver em vários vídeos que mostram esses mesmos adeptos a acederem ao recinto através das escadas de acesso.

???????? | NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Police can’t stop the England ???????????????????????????? fans without tickets storming the ticket entrances at Wembley – not enough riot police to deal with the weight amount of the crowd – kicking off !!! pic.twitter.com/ZM7KpbMmQJ — Paul Brown ???????? Browns fan???? London News ????Vlogger (@PaulBrown_UK) July 11, 2021

England fans storm the gates of Wembley ahead of final vs. Italy. ???? (????: @DominicKing_DM)pic.twitter.com/hCVQPgaK2v — theScore (@theScore) July 11, 2021

One of the outer security fences at Wembley breached underneath the main steps, mad dash to get in before being closed again by stewards. @TheAthleticUK #Euro2020Final #ENG #ITA pic.twitter.com/kIbVIUmDtA — Adam Leventhal (@AdamLeventhal) July 11, 2021

Antes, tinham existidos pequenos focos de confrontos também com a polícia, pelo menos num dos casos para afastar ingleses de alguns adeptos italianos que seguiam a caminho de Wembley. E se são muitos também os vídeos que mostram a total loucura que se tem vindo a sentir no metro de Londres, os excessos levaram mesmo a que um homem se despisse por completo ficando apenas com a bandeira inglesa numa das zonas com mais adeptos perto de Wembley, onde imperam os cânticos, as cervejas e os abusos pelos cânticos e cervejas.

They’re fully having raves on the train???????????????????????? pic.twitter.com/B7FKPZb4Su — ????‍♀️ (@ronaaak_) July 11, 2021

This is three hours before kick-off. What's it going to be like after? pic.twitter.com/dypOdm0VK9 — Benjamin Ramm (@BenjaminRamm) July 11, 2021

???????? | NEW: England fans stamp on Italy’s flag pic.twitter.com/8QGNlFYNVq — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

