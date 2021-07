África regista 151.232 mortes devido à Covid-19 e 5.919.408 casos de contágio desde o início da pandemia, segundo dados divulgados este domingo pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Segundo a organização regional, África soma também 5.155.452 recuperações desde o primeiro caso registado no continente, no Egito, em 14 de fevereiro de 2020.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.798.961 casos, 76.307 óbitos associados à Covid-19 e 2.419.037 recuperações. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia no continente, a África do Sul, que já registou 2.179.297 casos, 64.138 mortes e 1.904.107 recuperações.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da Covid-19, atingiu os 1.684.287 infetados com o vírus SARS-CoV-2, 49.583 mortes associadas à doença e 1.432.009 recuperações.

A África Oriental contabiliza 746.452 infeções, 15.744 mortes e 661.441 recuperações, e a região da África Ocidental regista 494.417 casos de infeção, 6.529 mortes e 470.907 recuperações.

A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes: 195.291 contágios, 3.069 óbitos e 172.058 recuperações.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 962 óbitos e 87.935 casos de infeção e Angola contabiliza 929 mortes associadas à doença e 39.881 infetados acumulados desde o início da pandemia.

Cabo Verde regista 289 mortes associadas à doença e 32.969 infeções, a Guiné Equatorial 122 óbitos e 8.790 casos, a Guiné-Bissau contabiliza 70 mortos e 3.940 infetados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.392 infeções.

A Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro de 2020.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.