Angola notificou 77 novos casos de covid-19 e seis óbitos nas últimas 24 horas, enquanto 29 pessoas recuperaram da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

Os casos foram reportados em Luanda (44), Cunene (14).Moxico (nove), Zaire (cinco), Huambo (dois), Benguela (dois) e Malanje (um), referindo-se a pessoas com idades entre 4 e 87 anos. Do total de novos infetados, 44 são do sexo masculino e 33 do sexo feminino.

Dos seis óbitos, cinco referem-se a homens e um a uma mulher, sendo as suas idades entre 40 e 78 anos.

Foram dadas como recuperadas 29 pessoas, entre 6 e 69 anos de idade, todas em Luanda.

Os laboratórios processaram 1.897 amostras e o número acumulado de amostras é de 682.907, com uma taxa de positividade de 5,9%.

O quadro epidemiológico atualizado desde o início da pandemia no país até à data de hoje aponta para 39.958 casos, dos quais 34.327 recuperados, 4.696 ativos (entre eles, 10 críticos e 15 graves) e 935 óbitos.

Estão internados 88 doentes e 182 pessoas cumprem quarentena institucional.