Moçambique anunciou hoje 933 novos casos de covid-19 e 20 óbitos que, apesar de terem sido agora divulgados, foram registados desde sexta-feira, segundo as autoridades.

As vítimas mortais eram todas moçambicanas, com idades entre 38 e 76 anos, lê-se no boletim do Ministério da Saúde de atualização diária sobre a pandemia.

Os novos casos representam cerca de um terço dos testes realizados nas últimas 24 horas (2.876 no total), período em que 718 casos foram dados como recuperados.

Desde sábado, foram ainda registados 74 novos internamentos e 42 altas hospitalares, fazendo com que o total de internamentos tenha subido para 363 – 70% dos quais na cidade de Maputo.

O país enfrenta uma terceira vaga da pandemia desde meados de junho.

Moçambique tem um total acumulado de 982 mortes associadas à covid-19 e 88.868 casos de covid-19, 82% dos quais recuperados.