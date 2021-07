O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou esta madrugada na 12.ª posição na primeira de duas corridas deste fim de semana da Fórmula E, que se disputam em Nova Iorque (EUA).

O piloto de Cascais, que largou do 13.º lugar da grelha desta 10.ª prova da temporada, terminou a corrida a 15,289 segundos do vencedor, o alemão Max Gunther (BMW), que assim se estreou a vencer.

O francês Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) foi segundo, a 2,072 segundos do vencedor, com o brasileiro Lucas di Grassi (Audi) em terceiro, a 2,832 segundos.

Com estes resultados, Félix da Costa baixou ao quinto lugar do campeonato, com 60 pontos, a 12 do líder, o suíço Eduardo Mortara (Rokit Venturi), que foi 14.º nesta corrida.

Este domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana, 11.ª do campeonato.