Foi já dentro dos últimos cinco minutos dos primeiros 90′ da final do Euro 2020 entre Itália e Inglaterra que um invasor de campo interrompeu o encontro durante alguns momentos.

Depois dos episódios antes do começo do encontro, com confrontos de ingleses com as autoridades e os stewards, a entrada de alguns adeptos no Estádio de Wembley, entre outros eventos que levaram a intervenções policiais, foi a vez de haver problemas dentro de campo.

O homem que invadiu o relvado da final entrou no campo sem camisola e rapidamente as televisões deixaram de mostrar imagens da perseguição dos stewards. Depois de alcançado, foi escoltado para fora do campo. No entanto, são as fintas que conseguiu fazer aos assistentes de recinto que estão a dar nas vistas no Twitter.