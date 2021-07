Se é fã de férias em família e aprecia o contacto próximo com a natureza, ou se é dos que acha que a indústria hoteleira não disponibiliza oferta no spot que tem debaixo de olho, então os barcos ou as motorhomes foram concebidos em pensar em si. Porém, são veículos dispendiosos e, na maioria das vezes, forçam a escolha entre uma casa ambulante para pernoitar na terra ou no mar. A pensar nisso, os americanos da Terra Wind criaram uma solução inovadora.

Pensada como um 2 em 1, este modelo alia as vantagens de uma motorhome de luxo com a capacidade de navegar como se fosse um barco. Construída em Bluffton, na Carolina do Sul, pela Cool Amphibious Manufacturers International, a Terra Wind assume-se como um veículo pesado comprido, para maximizar a habitabilidade e a versatilidade, tanto mais que existe igualmente uma versão autocarro, para o transporte de passageiros.

Como que para justificar o preço, que ronda 850 mil dólares na versão base e 1,2 milhões para as unidades mais luxuosas, a Terra Wind não recorre a materiais simples ou baratos. Assim não há revestimentos a plástico, mas apenas pele, madeira e pedra, sobretudo mármore e granito, que surgem no chão e na bancada da cozinha. Como o espaço abunda, a zona de refeições é generosa, o mesmo acontecendo com os quartos, onde nem falta um jacuzzi.

O motor que movimenta tudo isto é um Caterpillar 3126E turbodiesel, com 330 cv, que além de passar a potência para as rodas traseiras, através de uma caixa automática, tem igualmente uma saída de força para os dois hélices na traseira. É exactamente nestas condições que a Terra Wind revela as suas aptidões anfíbias, uma vez que o veículo flutua de forma equilibrada, sem que isso origine corrosão no chassi ou mecânica. Rios e lagos não lhe metem medo, com o mar a não ser um problema, desde que as ondas se mantenham abaixo de 1,2 metros e o vento inferior a 64 km/h, uma vez que a superfície lateral do autocarro é imponente. Veja aqui como funciona: