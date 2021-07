Realizou apenas quatro jogos, marcou cinco golos, fez uma assistência e conseguiu aquilo que nunca tinha ainda alcançado na carreira: com Harry Kane e Raheem Sterling em branco na final do Campeonato da Europa frente à Itália, Cristiano Ronaldo tornou-se pela primeira vez o melhor marcador da competição apesar da eliminação mais precoce de Portugal, que caiu nos oitavos diante da Bélgica após acabar a fase de grupos em terceiro.

Apesar de ter acabado com os mesmos golos do checo Patrik Schick, o avançado português não só fez menos um jogo (a Rep. Checa caiu nos quartos com a Dinamarca) como efetuou também uma assistência, o fator utilizado pela UEFA em caso de empate. Aos 36 anos, e apesar de não ter sido o prémio mais desejado tendo em conta o objetivo de reconquistar o título de campeão europeu de seleções, Ronaldo ganhou mais um prémio.

Antes, o capitão da Seleção já tinha conseguido bater vários recordes ligados não só a golos mas também a presenças, vitórias e participações em fases finais do Campeonato da Europa, de 2004 a 2021.

tornou-se o primeiro jogador de sempre a participar e marcar em cinco edições do Campeonato da Europa, a primeira das quais na prova organizada por Portugal, em 2004, quando tinha apenas 19 anos;

ultrapassou os jogos realizados em fases finais de grandes competições (41, entre Europeu e Mundial) de Bastian Schweinsteiger, ex-médio da Alemanha, juntando os 24 jogos em cinco Europeus aos 17 encontros entre os Mundiais de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia);

tornou-se o melhor marcador de sempre em fases finais de Europeus, superando os nove golos de Michel Platini numa só edição, no fatídico ano (pelo menos para as cores nacionais) de 1984: marcou dois em 2004, um em 2008, três em 2012, três em 2016 e mais cinco em 2020;

passou a ser o jogador com mais vitórias em jogos da fase final do Campeonato da Europa (12), superando os 11 triunfos que tinha conseguidos antes pelos espanhóis Cesc Fàbregas e Andrés Iniesta;

passou a ser o primeiro na história de fases finais de Europeus a bisar em três edições, superando Gerd Müller (1972), Michel Platini (1984), Rudi Völler (1984 e 1988), Wayne Rooney (2004) e Antoine Griezmann (2016): já tinha bisado à Hungria em 2016, tinha bisado em 2012 diante da Holanda e voltou a marcar dois golos no mesmo encontro frente à formação magiar e com a França;

tornou-se o primeiro jogador europeu com dois ou mais golos em pelo menos quatro fases finais do Europeu, ultrapassando o registo do sueco Zlatan Ibahimovic (2004, 2008 e 2012) com dois golos em 2004, três golos em 2012, três golos em 2016 e agora cinco golos em 2020;

conseguiu também isolar-se como jogador com mais golos em fases finais de Europeus e Mundiais (21, com 13 em Europeus e oito em Mundiais), superando o alemão Miroslav Klose (19).