A coligação Viver ainda melhor Oeiras, encabeçada por Helder Sá, militante do partido Aliança, candidata-se à Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, tendo como prioridades a habitação, a abertura de creches e lares, não esquecendo a higiene urbana.

Helder Sá, de 64 anos, é funcionário municipal na área de recursos humanos, tendo já desempenhado várias funções na autarquia, bem como constituiu a Comissão de Trabalhadores da câmara municipal de Oeiras, em 2011.

Em declarações à agência Lusa, Helder Sá explicou que a sua candidatura — uma coligação com o Partido Democrático Republicano (PDR) -, está “mais virada para as pessoas do que para a obra em si”.

“Há uma extrema falta de habitação no concelho, 2002 foi o último ano em que se construiu habitação municipal, juntamente com uma grande falta de creches, jardins de infância e lares para as pessoas que vão trabalhar deixarem os seus filhos”, começou por explicar.

Apesar de reconhecer o investimento feito nos últimos anos na limpeza higiene urbana, o candidato refere que o mesmo “deixa muito a desejar”, sublinhando ser, igualmente, uma prioridade da coligação.

Helder Sá avançou também que a recuperação do património histórico do município é também uma das apostas, denunciando que este esteve “muitos anos ao abandono”.

A construção de um hospital veterinário municipal é ainda uma das prioridades do candidato, justificando que os idosos do município que têm animais de estimação veem-se obrigados a ir a privados onde os valores são muitas vezes elevados para as suas possibilidades.

“Vamos também procurar resolver situações encalhadas há 12 anos, como a Quinta da Fonte, ou o Centro de Formação Profissional da Outurela que está em esqueleto há anos devido à troika e que ficou esquecido”, disse, lembrando a existência de “muito edificado que se encontra ao abandono” e que poderia ser reabilitado e usado como creche, dando o exemplo do antigo quartel dos bombeiros ou de uma escola secundária desativada há 14 anos.

Helder Sá recordou, igualmente, as moratórias que com a pandemia foram dadas às pessoas e que, quando terminarem, os problemas que advirão “não vão ser resolvidos pela administração central, mas pelas autarquias, pelo que há que estar preparado”.

O atual executivo municipal é composto por seis eleitos do movimento independente de Isaltino Morais (IN-OV Inovar Oeiras), dois do movimento independente IOMAF, um do PSD, um do PS e um da CDU.

Além da coligação Viver Ainda Melhor Oeiras (Aliança e PDR), já foram anunciadas as candidaturas à Câmara de Oeiras do atual presidente do município, Isaltino Morais (independente), Alexandre Poço (PSD), Rui Teixeira (Chega), Bruno Mourão Martins (IL), Carla Castelo pelo movimento de cidadãos Independente Evoluir Oeiras (BE, Livre e Volt), André Levy (CDU), Pedro Fidalgo Marques (PAN) e Fernando Curto (PS).

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia estão agendadas para 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).