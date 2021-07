O partido conservador liderado pelo populista Boiko Borisov, o Cidadãos para um Desenvolvimento Europeu da Bulgária (GERB), venceu este domingo as legislativas antecipadas na Bulgária, indicam as primeiras sondagens após o fecho das urnas.

As projeções à boca das urnas indicam que o GERB obteve 23% dos votos, um ponto percentual acima da formação de protesto recente Este Povo Existe (ITN), que conseguiu 22%, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Os conservadores já tinham ganhado as eleições de 4 de abril, mas a impossibilidade de conseguirem uma coligação para governar, assim como a ausência de uma alternativa de governo, levou ao escrutínio deste domingo.

Depois de três tentativas para formar um Governo e face à legislação, o Presidente búlgaro, Rumen Radev, convocou novas eleições. A 5 de maio, ao anunciar a data das eleições, Radev alertou para a necessidade de se evitar a incapacidade de se formar um novo executivo, uma vez que, caso contrário, a Bulgária cairá “não só numa crise política como constitucional”.

Nas legislativas de 4 de abril, o GERB do primeiro-ministro Borisov obteve 26% dos votos, menos seis pontos percentuais que em 2017, o que representou uma perda de 20 deputados.

O ITN, do cantor e apresentador de televisão Slavi Trifonov, foi então o segundo partido mais votado.

Esta é uma das novas formações surgidas no país na sequência das manifestações em massa do passado verão que, face a alegados atos de corrupção, pediram a demissão de Borisov, que ganhou as cinco eleições realizadas desde 2009 e foi primeiro-ministro três vezes.

O país dos Balcãs, com sete milhões de habitantes e considerado o Estado-membro mais pobre da União Europeia, aderiu ao bloco em 2007, a par da vizinha Roménia.