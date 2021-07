Depois do riso estridente que o obrigou até a colocar a camisa para dentro das calças, uma tristeza tremenda. O príncipe George, o filho mais velho de William e Kate, de 7 anos, terceiro na sucessão ao trono britânico depois do avô Carlos e do pai, passou da euforia ao quase choro quando viu a Inglaterra inaugurar o marcador e depois de Saka falhar o penálti decisivo da seleção inglesa.

????⚽️ | NEW: Prince George reacts to England’s goal pic.twitter.com/5JcXEYpaBL — Politics For All (@PoliticsForAlI) July 11, 2021

Things you love to see Prince George #Euro2020Final pic.twitter.com/t0gyiTKtgf — The Duke of Shangaan (@SirTsonga) July 11, 2021

Awww mate they look sad.

TRH Prince William, Prince George and The Duchess of Cambridge. pic.twitter.com/VCue5srV4P — Isa (@isaguor) July 11, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Start the fundraising! Prince George is gutted! pic.twitter.com/KK3us8fK5Y — K ???? ???? ???????? (@justamemory_xx) July 11, 2021

Os ingleses começaram por marcar logo no início da partida, aos dois minutos, por Luke Shaw, e George e o pai, vestidos de igual, de fato azul e gravata em tons de vermelho e azul ao lado da mãe, de blaser vermelho primeiro e depois de branco, foram apanhados a comemorar efusivamente o golo. Mas depois os italianos empataram na segunda parte, por Bonucci, o prolongamento não desfez o 1-1, e nos penáltis os ingleses falharam três contra dois dos italianos.

E aí, George, o pequeno príncipe, não conteve a tristeza.