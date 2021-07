Poucos dias antes do Natal de 1996, uma francesa que tinha uma casa de férias perto da vila de Schull, em West Cork, na Irlanda, apareceu brutalmente assassinada, com a cabeça esmagada por uma pedra, no terreno da sua propriedade. O crime chocou a pequena e pacatíssima comunidade, conhecida pela sua tolerância quer para com residentes estrangeiros, quer a artistas, irlandeses ou não, que lá viviam ou iam passar temporadas. Os locais não se lembravam de alguma vez ter acontecido algo assim na região, e a Garda (a polícia irlandesa) foi mobilizada em grande escala para investigar o assassínio. Este é o tema da série documental “Sophie: Crime em Cork”, de John Dower, disponível na Netflix.

A vítima não era uma turista anónima, mas sim Sophie Toscan du Plantier, produtora e ex-mulher de Daniel Toscan du Plantier, o mais célebre e produtor francês, responsável por filmes de realizadores como Werner Herzog, Maurice Pialat, Andrei Tarkovsky ou Robert Bresson. Pouco tempo após o crime, apareceu alguém que começou a ser considerado um possível suspeito. Tratava-se de um inglês que morava na zona há alguns anos, Ian Bailey e que, estranhamente, era jornalista, correspondente local de vários títulos irlandeses, que tinha coberto o caso intensamente desde o início e defendia a tese de que Sophie havia sido morta por um assassino profissional contratado pelo ex-marido, que estaria com problemas financeiros e teria feito um chorudo seguro de vida à ex-mulher.

[Veja o “trailer” de “Sophie: Crime em Cork”:]

Vários indícios, desde o testemunho de Marie Farrell, uma lojista de Schull que o tinha visto perto de casa da vítima na noite do crime, e a comportar-se de forma bizarra, até incongruências nas declarações de Bailey à polícia, passando por afirmações do próprio, na presença de amigos ou conhecidos, dizendo que tinha morto Sophie Toscan du Plantier, a que se juntava o seu por vezes insólito comportamento público, algumas atitudes ameaçadoras e o facto de bater na sua namorada artista, Jules, concorreram para que acabasse por ser detido pela Garda e interrogado. E depois libertado, por falta de provas físicas indubitáveis. À época. os testes de ADN eram ainda rudimentares, o que condicionou a investigação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O inquérito policial acabou por se arrastar de forma inconclusiva, e de tal maneira, que os familiares e os amigos da vítima em França constituíram-se numa associação que começou a fazer pressão sobre as autoridades irlandesas para que Ian Bailey fosse preso e levado à julgamento. Depois de várias peripécias envolvendo a Garda, a testemunha principal, Marie Farrell (que retirou o seu depoimento inicial e protagonizou uma cena ridícula em tribunal), Bailey acabou por ficar em liberdade na Irlanda, e ir a tribunal “in absentia” em França, considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão. Mas a sua extradição para França nunca foi autorizada, e ele vive ainda na Irlanda. Foi julgado e sentenciado à distância e nunca se fez realmente justiça.

[Ouça uma entrevista de Ian Bailey a uma rádio irlandesa:]

Em “Sophie: Crime em Cork”, o documentarista John Dower faz uma cuidadosa investigação aos acontecimentos desses dias de antes do Natal de 1996, e a todo o processo policial e jurídico que se seguiu, falando com uma multiplicidade de intervenientes na Irlanda e em França: atuais e antigos residentes de Schull, da família e dos amigos da vítima, polícias, jornalistas e advogados, e até o próprio Ian Bailey, que continua a afirmar a sua inocência. Isto apesar de haver fortes testemunhos e indícios, bem como contradições gritantes no seu álibi, que apontam clara e pesadamente para a sua culpabilidade. E será que Marie Farrell sabe mais do que diz? E poderia ela ter estado envolvida com Bailey?

Dower mostra como o falhanço em conseguir uma condenação na Irlanda se deveu à inexperiência e incompetência da Garda, sobretudo a de Schull, que nunca havia lidado com um crime assim e estava sob grande pressão para mostrar resultados; com a relutância de muitos dos locais que tinham informações importantes sobre Bailey em sair a público com elas, o que só aconteceu vários anos após o crime, e sob intimação judicial; ao comportamento errático — e suspeito — de Marie Farrell; e à diferença entre os modelos jurídicos irlandês e francês. “Sophie: Crime em Cork” é um bom exemplo de uma série de “true crime” que não recorre ao sensacionalismo melodramático ou sanguinolento, à especulação descabelada ou ao “voyeurismo” rasteiro, e adota uma exaustiva perspetiva jornalística.

Entretanto, o realizador irlandês Jim Sheridan (“O Meu Pé Esquerdo”, “Em Nome do Pai”) rodou, para a cadeia inglesa Sky, “Murder in the Cottage”, uma série documental em cinco episódios, em que adianta mais possíveis três suspeitos da morte de Sophie Toscan du Plantier, um deles um ex-residente estrangeiro de Schull, outro irlandês e outro francês. E um destes suspeitos é indicado a Sheridan por… Marie Farrell. É mais matéria para apaixonar e intrigar os incondicionais de enredos policiais, sejam de ficção ou verdadeiros. E talvez um dia este caso de assassínio na Irlanda ocorrido fará em breve 25 anos, venha a ser definitivamente deslindado.

“Sophie: Crime em Cork” pode ser visto na Netflix