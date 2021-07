Num país com uma tão grande diversidade de paisagens e um clima que faz inveja a muitos outros países europeus, o desejo de estar de férias é uma constante. De norte a sul de Portugal, são muitos os destinos que fazem as delícias de quem procura alguns momentos de descontração e tranquilidade, seja entre paisagens naturais de incomparável beleza ou em localidades marcadas por fortes tradições que se mantiveram praticamente inalteradas ao longo do tempo.

Neste artigo damos-lhe 3 sugestões de roteiros de fim de semana para aproveitar ao máximo o melhor que o verão tem para lhe oferecer em Portugal, sem ter de esperar obrigatoriamente pelo seu período de férias habitual.

Para cada um desses destinos encontrará ainda uma sugestão do veículo ideal. Se a ideia de trocar o seu atual carro por um novo é algo que lhe tem ocupado os pensamentos, porque não aproveitar a oportunidade para fazê-lo com a ajuda do Piscapisca.pt? Haverá melhor forma de estrear um novo veículo do que numa escapadinha por alguns dos destinos mais bonitos de Portugal?

À descoberta do Alto Douro Vinhateiro

A primeira sugestão deste artigo leva-o até à encantadora região do Douro, no norte do país. Terra de vinhas encaixadas em vastas encostas, o Douro tem a capacidade de levar os seus visitantes numa viagem, não só por cenários naturais, em que o rio representa o papel principal, como também por algumas das tradições mais antigas de Portugal.

A estrada N222, também conhecida como “a melhor estrada do mundo”, será a sua companheira ao longo desta pequena escapadinha pela zona do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da Humanidade. De inclusão obrigatória no seu roteiro, está Peso da Régua, onde o espera um passeio pela Ecopista Ribeirinha (caso seja fã das deslocações em 2 rodas), uma visita ao Museu do Douro e a oportunidade de admirar o rio Douro de cima, a partir da sua ponte pedonal.

O Miradouro São Leonardo de Galafura inundar-lhe-á os olhos com uma vista sem igual sobre uma das mais bonitas paisagens desta zona do país. É também obrigatória uma visita à Aldeia de Barcos, em Tabuaço, cujas origens datam do século XII, onde ficará a conhecer a verdadeira essência da região. Aproveite a sua passagem por Pinhão para embarcar num passeio de barco pelo rio Douro, e passe por Favaios, para uma degustação do famoso Moscatel que aqui se produz. Escusado será dizer que uma prova de vinhos numa quinta local é mais que obrigatória.

Veículo ideal: Um carro desportivo, de preferência descapotável, permitir-lhe-á usufruir da melhor forma da incrível paisagem desta zona do país.

Tranquilidade junto ao Grande Lago do Alqueva, no Alentejo

Do norte seguimos para o sul, rumo ao maior lago artificial da Europa: o Alqueva. Para quem procura sossego e tranquilidade, este é, sem dúvida, o destino ideal para uma escapadinha de fim de semana. Aqui, o dourado das vastas planícies alentejanas contrasta com o azul das águas do Alqueva, e o tempo passa como deveria sempre passar: devagar.

Fazendo da vila de Mourão a sua base, aproveite para explorá-la bem, antes de partir à descoberta das restantes paisagens alentejanas envolventes. O Castelo de Mourão é um ponto de passagem obrigatória, a partir do qual terá acesso a uma vista magnífica sobre a vila e a região, e os restaurantes da vila oferecer-lhe-ão alguns dos melhores petiscos alentejanos que já provou.

A cerca de 15 minutos de carro de Mourão, encontra a vila medieval de Monsaraz, uma das mais antigas povoações de Portugal. Tal como em Mourão, uma visita ao seu Castelo é ponto obrigatório. Se as temperaturas o permitirem, aproveite para dar um mergulho na Praia Fluvial de Monsaraz ou na Praia Fluvial de Mourão, duas praias de areia e relvado banhadas pelo Alqueva, onde poderá refugiar-se do calor típico alentejano.

Veículo ideal: Um SUV permitir-lhe-á percorrer as longas estradas alentejanas com total conforto e segurança.

A natureza selvagem da Costa Vicentina

Continuando em direção a sul, a próxima sugestão de roteiro de fim de semana passa por um dos destinos que mais popularidade tem ganho nos últimos anos: a Costa Vicentina. Conhecida pelas suas paisagens naturais intocadas e praias de beleza única, esta zona de Portugal é perfeita para todos aqueles que gostam de aliar o sossego a atividades ao ar livre.

Vila mourisca de Aljezur 12 fotos

Comece em Odeceixe, a vila que separa o Alentejo e o Algarve, cuja praia, onde desagua o rio Seixe, foi já considerada uma das mais bonitas de Portugal e uma das 7 Maravilhas de Portugal. Aproveite para percorrer as falésias que emolduram a costa, deixando-se encantar pela sua beleza e tranquilidade natural, explorando ao mesmo tempo as várias praias selvagens que vai encontrando pelo caminho.

A vila mourisca de Aljezur dar-lhe-á um vislumbre da herança histórica da região. Perca-se nas suas ruas, enquanto sobe até ao Castelo para admirar a vista sobre a zona envolvente. Para terminar o seu fim de semana da melhor forma, e caso os desportos aquáticos façam parte da sua lista de preferências, sugerimos uma passagem por praias como as da Arrifana, onde o surf é desporto rei, ou da Amoreira, bastante procurada por praticantes de windsurf e kitesurf.

Veículo ideal: Um Todo-o-Terreno permitir-lhe-á explorar livremente os caminhos mais selvagens da Costa Vicentina.

Estas são apenas 3 sugestões de roteiros de fim de semana que o farão regressar a casa com um gostinho a férias. Seja qual for o destino escolhido, certifique-se que o faz com total segurança, no veículo que melhor se adapta a si, e que aproveita cada momento ao máximo.

