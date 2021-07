Se, por um lado, os jornais italianos exaltam a vitória da seleção na final do Euro 2020, disputada na noite de domingo, por outro, as capas britânicas desta segunda-feira dão espaço ao lamento, mas também ao orgulho coletivo. “Nós somos os campeões”, lê-se na primeira página do Corriere Della Sera, enquanto La Reppublica reclama “A Europa é nossa”, uma premissa também ela replicada pelo Corriere dello Sport, exemplos que mostram como os jornais italianos não poupam elogios à equipa vencedora e aos esforços de Roberto Mancini naquela que foi a conquista do segundo Europeu para o país.

Registo muito diferente é aquele assinalado na primeira página dos títulos britânicos. O The Guardian, por exemplo, destaca o quão próxima Inglaterra esteve do título de campeã, o Metro exalta o sentimento de orgulho e o The Daily Telegraph destaca a “agonia dos penáltis” com o The Times a falar mesmo em “maldição” — curiosamente, estes quatro jornais dão destaque à mesma fotografia, aquela que mostra o selecionador inglês, Gareth Harold Southgate, abraçado ao jogador Bukayo Saka, de 19 anos, que falhou o penálti decisivo (tanto ele como outros dois colegas de equipa foram posteriormente alvo de comentários racistas nas redes sociais, os quais já foram condenamos por entidades que regem o desporto, bem como pelo próprio primeiro-ministro britânico).

O jornal espanhol Marca mostra a vitória italiana, descrevendo como aquela seleção “tomou de assalto” o Estádio de Wembley, considerado pelo título “o templo do futebol inglês”. Também o El País escreve, na edição impressa, que “Wembley não assusta Itália” — na capa lê-se que a Itália é campeã da Europa nos penáltis.