Não vai por um lado, vai por outro: João Mário foi chamado este domingo pelo Inter para se deslocar a Milão e rescindir o último ano de contrato que tem com o clube, num acordo que será oficializado nas próximas horas. Com isso, o Benfica poderá apresentar o médio quando assim entender, sendo que tudo o que se está a passar com Luís Filipe Vieira, no âmbito da operação Cartão Vermelho, não terá interferência no negócio.

De acordo com o que o Observador apurou, João Mário, que nas últimas três semanas tem estado a trabalhar à parte num ginásio para manter a forma em Portugal, deslocou-se a Milão para fechar um acordo com o Inter em que o clube não paga nada ao internacional português, o médio abdica da totalidade dos seis milhões brutos que teria a receber até junho de 2022 e ambas as partes ficam livres de qualquer imbróglio jurídico. A reunião que se realizou esta segunda-feira já terá chegado ao fim, faltando apenas a oficialização da rescisão.

A partir daí, e tomando em linha de conta que as negociações entre o Benfica e João Mário, também via o agente Federico Pastorello, está há vários dias fechado, a formação encarnada poderá anunciar depois quando quiser a contratação do jogador de 28 anos para os próximos cinco anos, “poupando” até os 7,5 milhões de euros que estava disposto a pagar pelo médio conforme foi transmitido aos dirigentes nerazzurri na última semana. Se a parte do contrato com João Mário fica facilmente resolvida (são necessárias duas assinaturas da administração da SAD), pode até haver um cenário em que o médio começa a trabalhar com o plantel orientado por Jorge Jesus no Seixal, à porta fechada, e é apenas depois apresentado oficialmente como reforço do Benfica.

O que mudou então em relação à última semana? As cautelas do departamento jurídico do Inter. Os transalpinos. comunicaram, pelo menos em duas conversas com responsáveis do Sporting, que queriam vender o jogador e que os leões tinham o direito de preferência mas nunca houve uma proposta concreta acima dos três milhões de euros fixos mais dois variáveis, podendo esse valor subir mas nunca até aos 7,5 milhões oferecidos pelo Benfica. No entanto, o conjunto de Alvalade deixou também um “aviso”: não iria abdicar dos 30 milhões que estavam previstos no contrato de venda em 2016 em caso de regresso a Portugal que não ao Sporting.

Perante este cenário, e apesar dos pareceres feitos por especialistas a pedido do Benfica que davam conta da nulidade dessa mesma cláusula, o departamento jurídico do Inter preferiu não arriscar uma situação de litígio, até por ter também esse tipo de cláusulas em alguns negócios feitos não só no passado mas recentemente, como a venda de Icardi ao PSG com a garantia de que, se fosse para a Juventus, os nerazzurri recebiam 15 milhões. Assim, e para evitar futuros problemas, a alternativa passou pela rescisão do contrato com o jogador.

Ainda assim, e sendo apenas uma questão entre Sporting e Inter, o tema pode não ficar por aqui e os dirigentes verde e brancos admitem apresentar uma queixa à FIFA pela forma como essa mesma cláusula foi “fintada”. E quais são argumentos? 1) o facto de nunca ter sido desmentida a proposta de 7,5 milhões de euros endereçada pelo Benfica; 2) a proposta apresentada pelos leões que permitiria que o jogador não saísse a custo zero; 3) a alínea no contrato de venda em 2016 que previa o pagamento de 30 milhões de euros caso João Mário fosse vendido a um clube registado na Federação Portuguesa de Futebol até 2022 (algo que também constava no contrato de revogação do jogador com o conjunto de Alvalade mas que vigorava apenas até 2021).

Em atualização