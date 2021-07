“Quero trabalhar com atletas que aceitem o desafio como eu aceitei. Eu larguei a minha casa, os meus amigos, a minha família, a minha ex-esposa”. Este é o cartão de visita de Alberto Silva, Albertinho, como é conhecido no meio, o treinador de natação que a partir de setembro assume a direção técnica da Federação Portuguesa de Natação.

Treinador da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos entre 2004 e 2021, Alberto Silva chega a Portugal em setembro e começa a trabalhar com a elite da natação portuguesa, já com os olhos postos nos Jogos Olímpicos de Paris. No currículo Alberto Silva traz duas medalhas olímpicas conquistadas com o nadador César Cielo, (bronze nos 50m Livres) e Thiago Pereira (Prata nos 400m Estilos), ambas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Para além disso levou vários atletas que treinou no Brasil a conquistar vários recordes do mundo.

Apresentado o perfil do novo diretor técnico nacional da natação, que perfil procura Albertinho nos atletas portugueses com quem quer trabalhar? Para já afirma que será um pequeno grupo de pouco mais de dez nadadores, “cerca de um terço com experiência, que possam ajudar com os mais novos”. O resto serão atletas que agora ainda frequentam as competições juniores, como é o caso do Diogo Ribeiro, nadador de Coimbra, de 16 anos, que já aceitou o convite da Federação Portuguesa de Natação para integrar este grupo de elite. Há também mais dois nomes já confirmados, Miguel Nascimento, nadador do Benfica, e Paulo Vakulyuk, também ainda atleta júnior, que já está integrado no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Alberto Silva, não tem dúvidas: “A mescla é importante. Como é um projeto de futuro, os atletas que agora têm 17 anos, vão ter 20 ou 21 nos Jogos em Paris, uma idade muito boa. E vão ter 25 nos Jogos a seguir. Por isso, esses atletas que agora têm 17, 18 anos vão poder carregar essa experiência por mais dois ciclos olímpicos, pelo menos. Quanto aos mais velhos, vamos tentar elevar ainda mais o nível deles. E esses mais velhos, com a experiência deles, se ajudarem a construir a equipa mais nova, esse vai ser o balanço perfeito”.

Para este projeto, o novo diretor técnico traz com ele um preparador físico e um especialista em biomecânica. A equipa fica completa com o fisioterapeuta e o médico que já estão integrados na federação. “Essa é a maneira como eu já trabalho, quero trazer esse modelo para cá e pensar sempre grande, em benefício dos atletas”. Segundo a Federação Portuguesa de Natação, outros contactos já foram feitos, junto dos treinadores de alguns clubes, onde estão atletas já referenciados pela Direção Técnica da FPN.

Sobre a diferença entre treinar atletas portugueses ou brasileiros, Albertinho diz que, para além da língua que nos une, há trabalho e dedicação em comum: “Acho que em termos de trabalho são iguais. Tudo aquilo que ouvi em relação aos nadadores portugueses é a de que a dedicação é a mesma. Quando chega nesse nível, o atleta tem de abrir mão praticamente da vida social e se enterrar ali no treino. Aí não vejo que exista qualquer diferença. Onde eu encontro alguma diferença, e isso também aconteceu no Brasil, é no paradigma de que para conquistar medalhas temos de treinar fora. Nós conseguimos mudar essa ideia no Brasil e é isso que eu quero fazer aqui em Portugal.”

Para essa mudança de paradigma, o futuro diretor técnico afirma contar com os próprios nadadores: “Essa alteração pode mudar a confiança dos nadadores. Mas não adianta ser eu a dizer que ele tem de acreditar, tem de ser o atleta que, ao ver-se a nadar ao lado de outros que conseguiram chegar às medalhas, passe a acreditar. Se tiver a felicidade de conseguir com um atleta fazer isso, então mudamos também o paradigma em Portugal”.

Albertinho garante ter recebido por parte da Federação de Natação todas as condições necessárias, mas admite que há sempre qualquer coisa que falta: “Até acho bom que faltem coisas, porque me motiva a brigar por mais. Eu sou um eterno chato, eu procuro sempre alguma coisa mais, que acredito possa fazer a diferença. Mas para já estou bastante satisfeito com o que temos. Alguma coisa pontual que eu sinta falta, falo com o José Machado [diretor desportivo] e ele fala com o presidente. Mas não será nada de complicado”.

Sobre a sinergia que pretende criar com a restante comunidade da natação em Portugal, o técnico afirma ser sua intenção trabalhar com toda a gente: “Vou estar sempre disponível a trabalhar com quem queira trabalhar comigo. Quem quiser, até posso passar o meu treino, se for necessário. Quero trabalhar com toda a gente”.

José António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação acredita num momento de mudança na natação nacional: “Temos um treinador habituado a ter uma cultura do pódio, de recordes mundiais. É essa cultura que queremos trazer para cá. Tentando somar competências às que já existem, mas sendo uma mais valia em termos técnicos para que o desafio constante de resultado aconteça”.

Mas para que os nadadores portugueses se tornem mais competitivos vão ser feitas alterações na metodologia de treino. Segundo o presidente da FPN, alguns dos nadadores vão ter de trabalhar diretamente com o novo diretor técnico, outros trabalharão com outros técnicos, mas sempre sob a responsabilidade de Alberto Silva: “Aqueles que não quiserem, deixam de ter apoio à preparação por parte da FPN, indo no entanto às competições internacionais, desde que tenham critério desportivo”.

Esta mudança na natação nacional surge no ano em que Portugal tem a maior comitiva de nadadores olímpicos. Em Tóquio vão estar nove nadadores: Francisco Santos, nos 200 metros costas e 100 costas, José Paulo Lopes, nos 800 livres e 400 estilos, Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 estilos, Ana Catarina Monteiro, nos 200 mariposa, Diana Durães e Tamila Holub, ambas nos 1.500 livres, sendo que esta última tem também presença garantida nos 800 livres. Nas águas abertas Portugal vai estar representado pelos nadadores Tiago Campos e Angélica André.

A seleção nacional de natação faz um estágio em Xangai, para onde partiu este domingo, 11 de julho, e depois segue para Tóquio. Na bagagem leva o objetivo de chegar a várias meias finais como revela o diretor desportivo José Machado: “O nosso objetivo é ter o maior número possível de nadadores entre os 16 primeiros. Todos aqueles que receberam o apoio à preparação foi nesse sentido. É um objetivo que considero realista, mas reconheço que até agora só dois nadadores portugueses na história conseguiram essa meta. Para conseguirem estar em Tóquio os nadadores tiveram de fazer uma marca que correspondeu ao 14.º dos Jogos do Rio de Janeiro, e isso é uma base que nos dá algum conforto. Considero que temos uma participação positiva se conseguirmos ter dois nadadores nas meias finais”.

As provas de natação começam em Tóquio no dia 24 de julho.