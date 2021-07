As manifestações que juntaram milhares de pessoas este domingo em várias cidades de Cuba teve uma dimensão e um alcance inéditos. Internacionalmente, nos primeiros ecos aos protestos cubanos, alguns países pedem o “fim de opressão” e outros “fim da ingerência estrangeira”.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, reagiu aos protestos esta segunda-feira. Em comunicado, o chefe de Estado disse que os EUA estão “ao lado do povo cubano” na sua luta “pela liberdade e pelo alívio das trágicas consequências da pandemia e de décadas de repressão e de sofrimento económico pelo regime autoritário de Cuba”.

“Os cubanos estão a assegurar os seus direitos fundamentais e universais”, afirma Joe Biden sobre os protestos, acrescentando que esses “direitos incluem a liberdade de determinar o seu futuro”. “Os Estados Unidos pedem ao regime cubano para ouvir o povo e para servir as suas necessidades neste momento em vez de se continuar a enriquecer”, vinca.

Já a primeira (e única) reação por parte da União Europeia surgiu pela checa Dita Charanzová, vice-presidente do Parlamento Europeu. “Os cubanos querem a mudança e têm direito a pedi-lo pacificamente”, escreveu na sua conta pessoal do Twitter, condenando ainda “toda a repressão por parte do regime contra o seu povo”. “A Europa está com os cubanos”, realça.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Los cubanos quieren cambio, y tienen el derecho de pedirlo pacíficamente. Condeno toda represión por parte del régimen contra su pueblo. Europa esta con los cubanos #PatriaYVida — Dita Charanzová (@charanzova) July 12, 2021

Juan Guiadó, líder da oposição venezuelana, manifestou o seu apoio aos protestos cubanos. “O desejo de mudança, de liberdade e a exigência de direitos fundamentais. São forças que não se podem conter”, escreveu na sua conta pessoal do Twitter, afirmando ainda que “desde a Venezuela, reiteramos o nosso apoio a todo o movimento pró-democracia em Cuba”. “Estamos unidos pela luta para nos tornarmo-nos livres e democráticos”.

El deseo de cambio, libertad y la exigencia de derechos fundamentales son fuerzas incontenibles. Desde Venezuela, reiteramos nuestro respaldo al todo el movimiento pro-democracia en Cuba. Nos une la lucha por vernos libres y democráticos. ¡Patria y vida! https://t.co/D9w15bCWqp — Juan Guaidó (@jguaido) July 11, 2021

A Organização dos Estados Americanos (OAS, sigla em inglês) também já veio mostrar que apoia a causa dos manifestantes cubanos. O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, reconhece “a legítima revolta da sociedade cubana por medicamentos, alimentos e liberdades fundamentais”. O urugaio vai mais longe e condena o “regime ditatorial cubano” por “chamar civis a reprimir a confrontação contra quem exerce os seus direitos de protesto”.

Reconocemos el legítimo reclamo de la sociedad cubana por medicinas, alimentos y libertades fundamentales. Condenamos al régimen dictatorial cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación contra quienes ejercen sus derechos de protesta. https://t.co/51FtpvurPh — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 11, 2021

Por sua vez, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia criticou a “ingerência estrangeira” que Cuba — um dos seus principais aliados — está a sofrer. “Consideramos inaceitável qualquer ingerência estrangeira nos assuntos internos de um Estado soberano e qualquer outra ação destrutiva que promova a desestabilização da situação na ilha”, lê-se em comunicado citado pela Agência Lusa.

“Estamos convencidos de que as autoridades cubanas estão a tomar todas as medidas necessárias para restaurar a ordem pública, no interesse dos cidadãos do país”, acrescentou a diplomacia russa, dizendo que está a “acompanhar de perto a evolução da situação em Cuba e nos arredores”.