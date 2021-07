Este foi também o Europeu do “garrafagate”: começou com Ronaldo a desviar duas Coca-Colas e a ficar apenas com águas à frente antes de uma conferência depois, teve depois outros movimentos semelhantes com a mesma bebida ou com cerveja, viu o selecionador russo beber uma Coca-Cola, acabou com Yarmolenko a dizer para as marcas lhe ligarem. Foi uma história paralela que ganhou alguma dimensão, tanto que a própria UEFA teve de vir publicamente pedir aos jogadores para não fazerem isso pela importância dos patrocinadores.

Depois da final do Europeu, que acabou com a vitória da Itália frente à Inglaterra nas grandes penalidades, não houve caso para Bonucci: bebeu água, bebeu Coca-Cola, bebeu Heineken e acabou não só com a taça de campeão mas também com o prémio de MVP do jogo. Mas houve mais imagens que ficaram depois de apito final, entre a euforia italiana e a deceção inglesa, do campo às bancadas. E com Chiellini ao telefone no chão do balneário.