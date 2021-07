O movimento de sócios do Benfica 1904 de Todos Um considerou esta segunda-feira a gestão do clube e da SAD deve ser assegurada pelos órgãos sociais em funções, defendendo que os sócios devem ser chamados a decidir sobre o futuro do clube.

“Sendo o Benfica os seus sócios, deve ser-lhes devolvido o direito a decidirem sobre os titulares dos órgãos sociais”, refere o movimento, em comunicado, assegurando que “apoiará as soluções institucionais e estatutárias que respeitem integralmente a vontade dos sócios e que contribuam para o fortalecimento e grandeza” do Benfica.

O movimento ‘1904 de Todos Um’ defende o “estrito cumprimento dos estatutos do clube” e entende que “num momento crítico de preparação da próxima época desportiva os órgãos sociais em funções e nomeadamente a direção devem garantir a gestão do Benfica, de modo a preparar o clube para proporcionar aos sócios as vitórias”, que anseiam.

Na sexta-feira, Luís Filipe Vieira suspendeu funções como presidente, depois de ter sido detido no âmbito de uma investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Vieira foi substituído pelo até então vice-presidente Rui Costa, e ficou em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros, por suspeita de vários crimes económico-financeiros. Na operação Cartão vermelho, que envolve mais três suspeitos, Luís Filipe Vieira está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.