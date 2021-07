O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano defende que, ao cabo de 25 anos, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve apostar em projetos que a aproximem das populações, sugerindo um fundo de combate à pobreza.

“A CPLP ainda não é conhecida pelas populações, não se sente a sua presença” e os povos “têm de aparecer como participantes em alguma coisa”, referiu em entrevista, a propósito do aniversário da organização. “A CPLP tem de ser mesmo uma comunidade, não só para intelectuais, elites, diplomatas, mas uma comunidade para os povos”, sublinhou.

Numa entrevista “a pensar em voz alta”, sugeriu estudos “para se criar um fundo da CPLP que se pode dirigir ao combate à pobreza”, ainda presente de diferentes formas em todos os países membros. “Utilizar a língua e desenvolver o mesmo projeto, com as adaptações necessárias a cada país”, algo que “o povo possa dizer: isto é um projeto da CPLP”, como acontece com o trabalho de outras organizações internacionais, reconhecidas pela população.

Joaquim Chissano reconhece que não tem fórmulas e que a tarefa requer estudo, mas sublinha os objetivos: “Ver quais podem ser os ‘programas CPLP’ a levá-los para o terreno”, encontrar uma forma de a organização “se tornar mais visível, mais sentida pelas populações, algo de que elas se sintam parte”.

Um exemplo de metodologia pode ser o que foi seguido pelas Nações Unidas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, metas a atingir pelos países membros em diversas área da atividade humana: além dos pressupostos teóricos “tem de haver algo no terreno” para cumprir cada objetivo, apontou.

E o antigo chefe de Estado diz que há temas que podem ser agarrados como oportunidades pela CPLP, tais como o combate à pandemia usando a língua como plataforma para iniciativas comuns, ou a reposta ao terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique, como mobilização da opinião pública internacional

“Tem de se encontrar uma forma, não sei qual é, mas os membros deviam discutir para encontrar projetos desses”, mais próximos das populações dos estados-membros. Havendo ações e projetos concretos outras discussões seguir-se-ão com naturalidade, referiu. “Vou voltar ao que dizia nos tempos em que era participante: devemos desenvolver e proteger a língua, mas para falar de algo que nós realizamos”.

Por exemplo, “a mobilidade”, tema que continua na agenda, “é necessária para fazer algo e quanto mais esse algo for [um projeto] em comum, a mobilidade torna-se mais importante”. “Quanto mais concretas forem as atividades, maior impulso haverá para estudar as melhor formas” de responder às necessidades que emergem, como seja, facilitar a circulação de pessoas entre os países que fazem parte da comunidade.

Chissano mostra-se confiante em relação à capacidade das novas gerações em dar continuidade ao projeto da CPLP e acerca da “influência positiva” da organização – apontando o caso da Guiné Equatorial, que aderiu ao bloco lusófono em 2014 sob compromisso de abolir a pena de morte, mas que ainda a mantém.

“Noto que, desde que entrou na CPLP, [a Guiné Equatorial] sentiu-se na necessidade de rever as suas políticas – mesmo a política de desenvolvimento -, legislação e necessidade de se abrir um pouco mais aos seus cidadãos”, disse Chissano. “Portanto, as discussões que temos no seio da CPLP têm impacto. Foi uma coisa positiva”, realçou.

Na altura da adesão, a Guiné-Equatorial teria “recursos para apoiar os esforços da CPLP”, mas “hoje também começa a ter dificuldades, porque o petróleo já não é uma força motriz”, disse, embora considerando haver outras potencialidades do país, por exemplo, a nível comercial. Joaquim Chissano foi presidente de Moçambique entre 1986 e 2005, ou seja, estava em funções quando a CPLP foi criada a 17 de julho de 1996.

A Cimeira de Luanda, agendada para sexta e sábado, é dedicada ao tema “Fortalecer e Promover a Cooperação Económica e Empresarial em Tempos de Pandemia, em prol do Desenvolvimento Sustentável dos Países da CPLP”. A CPLP é constituída por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Chissano diz que a CPLP pode mobilizar opinião pública sobre Cabo Delgado

Joaquim Chissano defendeu que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) pode ter um papel relevante ao mobilizar a opinião pública internacional a favor da luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.

Sem excluir outros papéis que possam caber à organização, o ex-chefe de Estado referiu que este pode estar entre os mais simples de concretizar. O que se passa no norte de Moçambique é uma violência armada que Chissano classifica como “terrorismo internacional” e que “devia ser agarrado pela CPLP com muita força”, no sentido de “denunciar” a situação e “mobilizar a opinião pública internacional contra esse terrorismo”, disse.

O antigo chefe de Estado e combatente pela libertação de Moçambique traça um paralelo: “nós ganhámos [a guerra] contra o colonialismo português precisamente porque nós, Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique], soubemos mobilizar a opinião publica internacional, estava connosco”, destacou.

“Nada se exclui” no apoio que a CPLP pode dar a Moçambique, mas a ideia de mobilizar a opinião pública internacional é sugerida por Chissano como uma das “coisas mais simples para fazer”, porque outras – por exemplo, as que envolvam recursos militares – dependem de diferentes procedimentos a tomar por cada país.

Entre os membros da CPLP, Portugal já participa nos apoios de combate ao terrorismo, acrescentou – numa alusão ao treino que está a ser dado a tropas moçambicanas no sul do país. A organização pode ajudar a dar corpo à “preocupação de encontrar formas de apoio a Moçambique”, uma necessidade que Chissano considera “útil” colocar em evidência, face à natureza externa da ameaça.

“Isto é terrorismo internacional”, sublinhou na entrevista, “pelas figuras detetadas” no conflito e pelo “seu envolvimento em ataques”, referiu. Os Estados Unidos da América (EUA) declararam a 10 de março os grupos que atormentam Cabo Delgado como uma organização terrorista liderada por Abu Yasir Hassan, tanzaniano declarado líder da organização ‘jihadista’ ISIS-Moçambique.

Grupos armados aterrorizam a província desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo Estado Islâmico. Há mais de 2.800 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 732.000 deslocados de acordo com as Nações Unidas.