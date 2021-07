Fadiga, distúrbios do sono e estados depressivos. Quase metade (40%) das pessoas que foram infetadas pelo novo coronavírus continuam a sentir um (ou mais do que um) destes sintomas, os mais comuns em quem superou da infeção há vários meses mas continua a não se sentir como dantes.

Esta é a conclusão de um estudo avaliou a persistência de sintomatologia em doentes diagnosticados no Hospital de São João nas 1.º e 2.º vagas da pandemia no país. O estudo, citado pelo Jornal de Notícias, indica que a maior persistência encontra-se nas mulheres e nas faixas etárias acima dos 30 anos.

Margarida Tavares, infeciologista do Hospital de São João que transmitiu as conclusões do estudo ao JN, indicou que dos 3.046 doentes do São João diagnosticados com Covid-19 (sintomática) cerca de 40% indicaram que, pelo menos 12 semanas depois da doença, mantinham alguns dos sintomas. O mais comum é a fadiga, com 29,4%, seguido por distúrbios de sono (26,7%) e estados depressivos (21,5%).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas há outros sintomas que, embora menos comuns do que estes três, também estão a ser relatados pelos inquiridos. Perda de memória afeta um em cada cinco doentes (20,3%), dificuldade de concentração é sentida por 15,4%, cefaleias por 13,3%, falta de ar por 10% e, ainda, 6,9% dizem que ainda não recuperaram o olfato normal.