O Presidente de Cabo Verde afirma deixar a presidência rotativa da CPLP com a organização de “boa saúde”, aos 25 anos de vida, e virada para as pessoas, face à perspetiva de aprovação de uma convenção sobre mobilidade interna. Em entrevista à agência Lusa, afasta presidência da Guiné-Equatorial e e pede novo estatuto para países observadores.

“Nós pressupomos que há uma vontade de todos os Estados-membros em avançar nesse domínio. Já fizemos esse trabalho, que foi o mais difícil, é o que esperamos conseguir em Luanda, com a assinatura. Depois é a efetivação da convenção”, afirmou o chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, na Praia, a propósito da Cimeira de chefes de Estado e do Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a realizar em Luanda a 16 e 17 de julho.

A cimeira marca o fim da presidência cabo-verdiana da organização e Jorge Carlos Fonseca sublinhou que este acordo de mobilidade interna, preparado ao longo dos últimos três anos é a grande marca que o arquipélago deixa.

“É um acordo tecnicamente complexo, mas foi um trabalho que fizemos, conseguimos negociá-lo e esse modelo obteve o consenso de todos”, recordou Jorge Carlos Fonseca, esperando a aprovação da convenção pelos chefes de Estado em Luanda, sendo que dos nove Estados-membros, apenas os Presidentes do Brasil e de Timor-Leste não deverão estar presentes na cimeira, em que Cabo Verde passa a presidência rotativa da CPLP a Angola.

“Foi, digamos, a negociação mais difícil e mais complexa, com altos e baixos, com recuos. Exigiu muita diplomacia, muito trabalho diplomático, muita paciência, muito espírito de cedência, de explicação”, recordou.

Trata-se de uma convenção geral, descrita pela diplomacia cabo-verdiana como de “geometria variável” e a implementar a várias velocidades e que ainda carecerá de regulamentação própria de cada país, em função dos respetivos quadros legais, das suas disposições constitucionais e das exigências ou limitações dos espaços territoriais em que cada um está integrado. Na prática, segundo Jorge Carlos Fonseca, a convenção permitirá aos Estados-membros celebrar “acordos de mobilidade cruzados”, definindo países e segmentos da população.

“Por exemplo no plano cultural. Se nós pensarmos uma ideia de uma espécie de mercado comum de agentes culturais e de bens culturais, isso é possível com livre circulação ou com circulação facilitada. Dá para haver intercâmbio de artistas, de bailarinos, de escritores, de desportistas, de produção de CD, de vídeos, intercâmbio de jornalistas ou cooperação empresarial. Ela só pode ser efetivada, só é efetiva, se houver possibilidade de circulação”, apontou.

Para o Presidente cabo-verdiano, a mobilidade “é um pressuposto decisivo” para que a CPLP seja “uma comunidade de cidadãos e de pessoas”. “E eu creio que hoje [a CPLP] é cada vez mais de uma forma crescente [uma comunidade de pessoas], apesar das críticas que há sempre, e as críticas são positivas porque estimulam (…) Para já, fala-se muito mais da CPLP hoje, até para se criticar mais, fala-se mais. As pessoas já se sentem mais como membros de uma comunidade de países de língua portuguesa e até por sentirem é que são exigentes”, reconheceu.

Insistiu que apesar das dificuldades para a implementação da mobilidade na CPLP ainda serem “difíceis”, até pelas diferentes políticas regionais que envolvem os vários países, mas diz que “dois terços do caminho” já está feito. “Mas mesmo isso, nesse projeto de mobilidade, os procedimentos são simplificados de maneira que os processos de ratificação não levem muito tempo.

São processos extremamente simples, de mera notificação. Uma espécie de menu num restaurante”, explicou Jorge Carlos Fonseca, referindo-se à possibilidade de cada país avançar com as suas opções mobilidade facilitada dentro da CPLP. Na hora do balanço da presidência cabo-verdiana da CPLP, que devido à pandemia passou de dois para três anos, Jorge Carlos Fonseca, assume-o como “francamente positivo” face aos resultados obtidos, desde logo com esta convenção.

“O primeiro e o mais importante para nós é que na nossa presidência tínhamos a preocupação de fortalecer a comunidade sobretudo através da aproximação entre os povos, e por isso o slogan da nossa presidência era ‘as pessoas, a cultura e os oceanos’. E para que a comunidade se transformasse numa comunidade de pessoas e de povos, tínhamos que procurar os melhores caminhos para que houvesse mobilidade no seio da comunidade”, recordou.

Daí que, sublinhou, “um dos principais pontos” da agenda de Cabo Verde tenha sido “a procura de um consenso” para a convenção da mobilidade, que “parecia uma coisa muito difícil de obter” porque são nove países de quatro continentes diferentes. Contudo, o projeto de convenção de mobilidade “de geometria variável”, após “intensas e complexas negociações conseguiu obter o consenso dos nove países, dos técnicos, dos embaixadores, dos ministros da Administração Interna, dos ministros dos Negócios Estrangeiros”.

“É um salto enorme na CPLP. Isto é, pela primeira vez temos a possibilidade de nove países dessa comunidade assinarem um acordo de mobilidade, o que quer dizer que esse é um instrumento que vai permitir fazer tudo o resto: Aproximar os empresários, os agentes desportivos, agentes culturais, os bens culturais, os universitários, os estudantes, os professores, os jornalistas. Esse era para nós o pressuposto estratégico, transformar a comunidade numa comunidade de cidadãos”, apontou.

Destacou igualmente que “nunca como nos últimos dois anos” houve “tanta cooperação técnica multilateral no seio da CPLP”, dando como exemplo Moçambique e a concertação de apoio para lidar com os ciclones que afetaram o país, “com presença no terreno, com equipamentos, com materiais, com recursos humanos, com medicamentos, com equipamentos sanitários”. “Isso pôs à prova a solidariedade da CPLP, a cumplicidade entre Estados”, enfatizou, destacando que esse é “um sinal de vitalidade muito forte”.

Daí que defenda que a CPLP “está de boa saúde e recomenda-se”. “E tanto se recomenda que neste momento nós somos nove países membros e temos o dobro de Estados que têm o estatuto de observador associado. E muitos outros a quererem associar se à CPLP, o que tem que dizer alguma coisa, digamos, essa apetência para se aproximar da CPLP. Porque é uma organização credível, já tem mais prestígio e que é útil no plano das relações internacionais”, concluiu.

Jorge Carlos Fonseca descarta presidência da Guiné Equatorial sem progresso político

O Presidente de Cabo Verde, e em exercício da CPLP, desejava um maior “progresso político” na Guiné Equatorial, enquanto membro daquela comunidade, descartando que Malabo possa assumir nos próximos tempos a presidência rotativa da organização.

Jorge Carlos Fonseca recordou que “à partida qualquer país membro pode assumir” essa liderança. Contudo, questionado sobre a eventual pretensão da Guiné Equatorial, que se tornou membro da comunidade em 2014, de assumir a liderança — Angola inicia o mandato de dois anos na XIII Conferência de chefes de Estado e de Governo, em Luanda -, o Presidente cabo-verdiano recorda que aquele país africano ainda está a cumprir um programa de integração na CPLP, como a implementação do português como língua oficial ou a abolição da pena de morte.

“Está ainda com um roteiro de adesão, há um programa de integração, estando, digamos, numa fase de cumprimento, de execução do programa. Imagino que uma pretensão dessa natureza possa não obter um consenso, neste momento, na comunidade”, reconheceu Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano não tem dúvidas que, a surgir, ainda será cedo para essa pretensão da Guiné Equatorial: “Talvez fosse melhor num momento de uma integração mais avançada e mais efetiva”. Integram a CPLP Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Brasil e Portugal.

Jorge Carlos Fonseca visitou a Guiné Equatorial de 21 a 23 de junho último, também como presidente em exercício da CPLP, a convite do Presidente Teodoro Obiang, e na entrevista voltou a admitir que os progressos por Malabo permanecem aquém do esperado. “Evidentemente que nós gostaríamos de ver esse progresso político mais visível, mais avançado. Não que não fizéssemos tudo o que estivesse ao nosso alcance para que isso acontecesse, mas nem tudo depende da presidência da CPLP, depende também da vontade política do próprio país”, disse.

Em causa, desde logo, o compromisso de abolição da pena de morte na Guiné Equatorial, enquanto um dos valores que une os Estados-membros da CPLP, que continua por concretizar em termos legais, apesar do programa estabelecido com as autoridades locais e as “declarações de intenção” sobre o tema, que voltou a estar em cima da mesa na reunião que Jorge Carlos Fonseca manteve em junho com Obiang.

“Evidentemente que no diálogo que eu tive com o Presidente da Guiné Equatorial falamos sobre isso. Falamos abertamente sobre isso, sobre a questão da CPLP, da integração na CPLP, da partilha de valores, de princípios, da questão dos direitos humanos, da questão da pena de morte. Trocamos impressões, dei-lhe a minha opinião. Portanto, agora, nós aguardamos. E eu, nessas coisas, parto sempre de um relativo otimismo, de que com perseverança, com determinação, conseguiremos avanços também desse ponto de vista”, disse.

Ainda assim, Jorge Carlos Fonseca antevê que os restantes Estados-membros queiram levar o tema à Cimeira de Luanda, pedindo satisfações sobre os compromissos à Guiné Equatorial.

“É uma questão que na cimeira muito provavelmente será, de uma forma ou de outra, abordada ou aflorada, seguramente. E portanto, nessa altura, a própria Guiné Equatorial dirá qualquer coisa. É uma questão que eu discuti mais do que uma vez durante esta visita com o presidente da Guiné Equatorial. Não sei se será decisiva [para a cimeira], mas a questão será muito provavelmente abordada, por um ou outro país”, reconheceu.

PR de Cabo Verde pede novo estatuto para países observadores associados

O Presidente de Cabo Verde defende um novo estatuto para os observadores associados, que deverá ser alargado em breve a três dezenas, não descartando um futuro alargamento da comunidade.

“Não excluo que possa vir a acontecer [alargamento do número de Estados-membros], não excluo que possa vir a acontecer. Mas neste momento, pelas informações que tenho, tem havido é muitos pedidos de observadores associados, que são o dobro dos países membros”, disse o chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.

A cimeira marca o fim da presidência cabo-verdiana da CPLP que colabora com cerca de 80 organizações da sociedade civil, “que trabalham nos países da comunidade e que têm um estatuto de observador consultivo”, mostram “a vitalidade” da organização.

Depois do alargamento, como Estado-membro, à Guiné Equatorial, aprovado na cimeira de 2014, em Timor-Leste, Jorge Carlos Fonseca espera que na XIII Conferência de chefes de Estado e de Governo, em Luanda, seja possível “avançar-se um pouco” no estatuto de observador associado, atribuído atualmente ao dobro do número de países membros.

“Talvez se justifique uma espécie de estatuto”, defendeu Jorge Carlos Fonseca, que termina três anos também como presidente em exercício da CPLP. “Que compromissos devem ter com a CPLP, que direitos é que têm, como é que podem contribuir para a afirmação e desenvolvimento da CPLP, poderão participar em iniciativas e projetos de desenvolvimento de cooperação empresarial para a CPLP”, elencou, recordando que países como Senegal, Namíbia, Croácia, Japão, Estados Unidos ou Itália já são observadores associados na comunidade.

“A CPLP hoje em dia é uma rede grande de interconexões. Os países membros atingem cerca de 270 milhões de falantes, é muita gente, está em todos os continentes. E essa rede de observadores associados também se dissemina por todas as regiões. Podem ser potencializadas muitas conexões e mesmo através de organizações a que cada um desses países pertencem. Nós e a Guiné-Bissau na CEDEAO, Angola e Moçambique na SADC, Portugal está na União Europeia – mas na União Europeia estão vários outros países que têm o estatuto de observadores associados -, e na Mercosul está o Brasil”, explicou o Presidente cabo-verdiano.

Relações que, defende, têm de ser “exploradas no bom sentido do termo”. “Um alargamento da CPLP, por princípio, tem o requisito que são países de língua portuguesa. Eu sei que me pode dizer ‘bom, entrou a Guiné Equatorial’. Mas o requisito é exatamente tornar-se um país de língua portuguesa, por isso é que no roteiro de adesão e no Programa de Integração há uma componente muito forte da língua portuguesa, também como língua oficial, de ensino da língua”, disse ainda Jorge Carlos Fonseca.

Na cimeira de Luanda, acrescentou, são de esperar “decisões” sobre pedidos do estatuto de observador associado ou de observadores consultivos, mas também questões de ordem política, embora a agenda da conferência não esteja ainda totalmente concluída. “A questão das ações terroristas em Moçambique, em Cabo Delgado, merecerá atenção dos chefes de Estado”, garantiu.

Acrescentou que a cooperação económica e empresarial dentro da CPLP estará igualmente na agenda da conferência e que haverá decisões “sobre o aprofundamento da difusão e divulgação da língua portuguesa e promoção do seu estatuto”, como língua “cada vez mais internacional”. Ainda sobre a violência e ataques insurgentes em Cabo Delgado, norte de Moçambique, e nomeadamente a ausência de resposta no terreno por parte da comunidade lusófona, Jorge Carlos Fonseca diz que “não se pode pedir à CPLP o que a CPLP não pode dar”.

“E não pode dar aquilo que não cabe na natureza da organização. A CPLP é uma organização intergovernamental, foi pensada sobretudo como uma instância de cooperação e concertação política e diplomática. A CPLP não é, por exemplo, uma organização como a NATO ou como a União Europeia ou como a União Africana ou até como a CEDEAO, que pode dispor de forças de intervenção, de forças militares. Agora, pode fazer e está a fazer, e tem feito, pode participar, por exemplo, na formação, no fornecimento de equipamento, através de consultores. É uma forma de participar. Agora, dispor de um do exército ou de uma força de intervenção, isto não cabe, até hoje pelo menos, na natureza da CPLP”, alertou o presidente em exercício daquela organização.

Contudo, sublinhou que alguns países membros da CPLP, como Angola e Portugal, estão a apoiar diretamente Moçambique. “Mas, naturalmente, pode haver a possibilidade de se apoiar mais. É uma questão que possivelmente pode ser discutida nesta cimeira”, admitiu Jorge Carlos Fonseca.