É normal tentar encontrar culpados depois de uma derrota na final do Europeu de futebol. E tamanho desaire chegar apenas no desempate pela marcação de grandes penalidades pode pesar na opinião que adeptos ou comentadores têm de um jogador que falha ou um guarda-redes que não defende. A derrota da Inglaterra no passado domingo na jogo decisivo do Euro 2020, frente à Itália, não é diferente. Dos elogios de Neville às críticas de Keane e Mourinho, os comentários não param de chegar. Grealish já se defendeu e Southgate assumiu responsabilidades.

Roy Keane, que comenta futebol com o mesmo ímpeto com que o jogava, não gostou de ver o jovem Bukayo Saka assumir o penálti decisivo, que falhou. “Se és Sterling ou Grealish não podes ficar sentado e ver um miúdo ir à tua frente para marcar um penálti. Não podes. Eles têm muito mais experiência. Sterling já ganhou vários troféus. Eles tinham de ir à frente do miúdo e assumir”, disse o antigo capitão do Manchester United à ITV.

Confrontado com estas críticas (que não se fizeram sentir só através de Keane) Jack Grealish respondeu nas redes sociais, negando que se tenha deixado ficar aquando da decisão dos marcadores dos penáltis. “Eu disse que queria marca um. O treinador tomou várias boas decisões durante o torneio e fê-lo esta noite [na final]. Mas não vou tolerar as pessoas a dizer que não quis marcar o penálti quando disse que queria”, escreveu o jogador do Aston Villa.

I said I wanted to take one!!!!

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won't have people say that I didn't want to take a peno when I said I will…

E se Roy Keane foi “bruto” como é seu costume, o ex-lateral direito da seleção inglesa e também antigo capitão do Manchester United, Gary Neville, preferiu destacar a grande campanha feita pelos rapazes ingleses. Em declarações na Sky Sports, Neville disse que já viu um pouco de tudo, sofrendo na pele várias derrotas nos penáltis.

“Estive em oito grandes torneios e fui eliminado nos penáltis cinco vezes. Já vi de tudo. Já vi um herói dizer ‘quero marcar um’ e eu pensar ‘não quero que marques’. Quem deve marcar, na minha opinião, são os questão mais confiantes sobre fazer golo e que têm história em acertar nas redes nestas ocasiões”, afirmou Neville, acrescentando que “sem dúvida Gareth [Southgate] e a sua equipa técnica fizeram todos os possíveis”. Ressalvou ainda que a participação britânica foi “fantástica e deixou o país orgulhoso”.

E sobre as críticas aos já dois referidos jogadores ingleses, apresentou uma opinião um pouco diferente das demais: “Se formos honestos, Raheem Sterling não é um grande rematador, a sua finalização às vezes é desajeitada. O Jack Grealish não marcou um penálti pelo seu clube em dois anos e deverá haver uma razão para isso. O treinador olhou certamente para tudo ao detalhe. Ele acertou tantas coisas mas às vezes não resulta”.

“Mais longe do que qualquer equipa inglesa nos últimos 50 anos”

Um dos principais visados pelas críticas é, sem grandes surpresas, o selecionador inglês Gareth Southgate. O técnico sabe muito bem o que é perder uma grande chance nas grandes penalidades, visto que no Euro 96 foi ele que, frente à Alemanha e ao serviço dos three lions, falhou o penálti decisivo na meia-final. Além disso, fez questão de defender Saka.

“Obviamente que já vivi isto e Saka não está sozinho. Nunca estará naquilo que nos que nos toca. Foi uma estrela neste torneio. Tomo responsabilidades pela decisão porque foi minha e não resultou. Tudo deve cair em mim e não nele”, afirmou à rádio TalkSport.

Disse ainda que os seus jogadores devem “manter a cabeça levantada porque deram tudo e chegaram mais longe do que qualquer equipa inglesa nos últimos 50 anos“. “Sinto muito pelos jogadores porque foram incríveis”, disse ainda Southgate.

Também criticado por ter colocado Rashford e Sancho em campo apenas no final do prolongamento — jogadores que não tiverem grandes minutos ao longo do Euro –, o treinador britânico referiu que “têm sido os melhores marcadores de penáltis”. “Queríamos tê-los em campo. Para ter os jogadores atacantes que poderiam marcar os penáltis tínhamos de deformar a equipa e, por isso, tinha de ser feito o mais tarde possível”, explicou.

Mourinho questiona escolhas e elogia… Luke Shaw

Quem se mostrou também muito desagradado com as escolhas inglesas nos penáltis foi José Mourinho. Também em declarações à Talk Sport, o português, prestes a arrancar a aventura na Roma, referiu não compreender algumas escolhas de Southgate.

“É difícil para mim, como treinador, entender as substituições de Walker e Henderson para entrarem Rashford e Sancho. Antes de um canto saem dois jogadores que são bons a defender e entram dois, que não são defesas e frios”, disse Mourinho.

Relativamente aos penáltis, o Special One referiu que “é duro deixar Saka com a responsabilidade do último penálti”. “É demasiado para um miúdo daquela idade ter aquela responsabilidade nos ombros naquela altura. Mas não sei, teria de perguntar a Southgate porque muitas vezes o que acontece é que os jogadores que deviam lá estar não estão, porque fogem da responsabilidade. Gareth é um treinador honesto e que protege o grupo de trabalho. “, frisou.

“Nesta situação, onde está Raheem Sterling? Onde estão John Stones ou Luke Shaw? Porque não ficaram Jordan Henderson e Kyle Walker em campo? Porque, na realidade, é muito difícil para Marcus Rashford e Jadon Sancho marcarem um penálti após apenas um toque na bola”, garantiu o português.

Mourinho deixou ainda elogios a Luke Shaw, jogador com quem não teve uma boa relação aquando da passagem pelo Manchester United. “Como pensam que não gosto do Luke Shaw, devo dizer que fez um fantástico Europeu. Uma grande final, sem erros defensivos e um jogo muito sólido. Melhorou, melhorou e melhorou. Marcou um golo que não valeu de muito mas, para ele, para a sua carreira e evolução, foi muito bom”, disse.

E explicou ainda: “Talvez tenha sido demasiado duro com ele e ele não estava preparado. Sofreu uma lesão incrível, mas penso que neste momento a Inglaterra olha para ele como um lateral esquerdo de seleção. Da minha parte, só lhe posso dar os parabéns, porque fez por ele próprio”.

Mourinho elegeu ainda o seu jogador do Europeu. E, provavelmente para surpresa de muitos, a escolha recaiu sobre o defesa inglês Kyle Walker. “Foi fenomenal do primeiro minuto da competição até ao momento em que saiu na final”, elogiou.