A Football Association (FA), entidade que controla e supervisiona todo o futebol inglês — o equivalente em Inglaterra à Federação Portuguesa de Futebol — emitiu um comunicado na madrugada desta segunda-feira a condenar os comentários racistas registados nas redes sociais e direcionados a alguns dos jogadores da seleção inglesa após a derrota na final do Euro 2020 frente à Itália.

“A FA condena veementemente todas as formas de discriminação e está chocada com o racismo online que tem sido dirigido a alguns dos nossos jogadores de Inglaterra nas redes sociais”, lê-se no respetivo comunicado. “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar os jogadores afetados, ao mesmo tempo que pedimos as punições mais duras possíveis para todos os responsáveis .”

O abuso online foi dirigido a três jogadores em particular: Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka (23, 21 e 19 anos, respetivamente), os três atletas que não foram bem-sucedidos no momento dos penáltis ingleses (o trio de futuras estrelas é também a cara do desalento inglês). Nenhum dos jogadores comentou até ao momento o sucedido, muito embora a conta oficial de Twitter da seleção inglesa já se tenha pronunciado: não só partilhou o comentário da FA, como acrescentou a seguinte mensagem: “Estamos desgostosos que alguns dos nosso esquadrão — que deram tudo pela camisola neste verão — tenham sido submetidos a abusos discriminatórios online”.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.

We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl

— England (@England) July 12, 2021