A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, está em isolamento profilático, após ter tido um contacto de alto risco na sexta-feira com uma pessoa contagiada com Covid-19, informou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde, em comunicado.

As autoridades de saúde que realizaram o inquérito epidemiológico consideraram estar perante um contacto de alto risco, dando cumprimento ao disposto nas normas da Direção-Geral da Saúde”, refere a mesma nota.

Segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira, Graça Freitas ficará em teletrabalho durante o período de isolamento. A diretora-geral da Saúde já teve a doença, recuperou da infeção por SARS-CoV-2 e foi vacinada há mais de 14 dias, recorda a mesma nota.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.156 pessoas e foram registados 907.974 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.