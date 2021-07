O investidor norte-americano John Textor, que se afirmou como uma figura-chave da investigação a Luís Filipe Vieira, confirmou nesta segunda-feira em comunicado que falou com o “Rei dos Frangos“, José António dos Santos, sobre uma possível compra de ações da SAD do SL Benfica, mas garante que ainda não tomou uma decisão dada a “extraordinária alteração de circunstâncias” que o próprio diz ainda estar a “digerir”.

No comunicado colocado num site pessoal, Textor descreve o SL Benfica como “um gigante adormecido”, pelo talento que desenvolve nas academias e pela “oportunidade sem igual” na expansão da marca a nível global. O empresário diz “acreditar ser uma das pessoas que podem trazer ideias para a comunidade benfiquista e melhorar a capitalização e as receitas do clube, para benefício dos seus fãs”.

Mas “estas são apenas crenças. Não são, ainda, planos“, garante o investidor. “Ainda não adquiri quaisquer ações do SL Benfica“, nota, reconhecendo que teve boas “conversas e correspondência” com o “fã devoto” que diz ser José António dos Santos.

Apesar de acreditar que o “Rei dos Frangos” vê nele – em Textor – uma “pessoa com o ímpeto certo e a experiência adequada para promover a missão” da comunidade benfiquista, o norte-americano garante: “Nunca procurei, negociei ou entrei num acordo para comprar ações do Benfica a qualquer parte que não o sr. Dos Santos, nem comprei ações do Benfica (direta ou indiretamente) no mercado bolsista“.

O empresário diz que, “tal como os fãs, estou a digerir rapidamente as notícias inesperadas que estão a afetar o SL Benfica”. Estava nos seus planos encontrar-se com a gestão do SL Benfica “nas próximas semanas”, mas agora está a ponderar se é boa ideia “consumar a compra das ações do Benfica”.

“Era minha esperança ser recebido como um parceiro construtivo e positivo para a comunidade benfiquista e agora estou, obviamente, a ter de avaliar a extraordinária alteração de circunstâncias“, afirma o empresário, que garante que o “Rei dos Frangos” não lhe foi apresentado pela gestão do Benfica (de Luís Filipe Vieira) mas, sim, por uma instituição financeira com quem habitualmente discute sobre oportunidades de investimento, designadamente na área desportiva.

Este milionário norte-americano é o protagonista da venda secreta de 25% da Benfica SAD por 50 milhões de euros, um negócio gerido por Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, conhecido por Rei dos Frangos.

De acordo com o jornal Nascer do Sol, foi este negócio realizado há menos de três semanas que levou o Ministério Público a desencadear a operação. Mas o que está em causa? Vieira, o Rei dos Frangos e Textor chegaram a acordo e assinaram mesmo um contrato-promessa de compra e venda em que o empresário norte-americano ficava com 25% das ações da Benfica SAD. Contudo, em primeiro lugar, este negócio não foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o que desde logo é uma contraordenação grave, e depois o empresário só adiantou um milhão de euros, longe dos 50 milhões que terão sido acordados.