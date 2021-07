Jorge Mendes, o superagente de jogadores de futebol, é sócio, no Brasil, de Bruno Macedo, um dos arguidos na investigação decorrente da operação “Cartão Vermelho”, detido na passada quarta-feira juntamente com Luís Filipe Vieira (que na semana passada anunciou a suspensão de funções). Segundo o Público, Mendes, Macedo e também António Salvador, construtor civil e presidente do Sporting de Braga, e Domingos Gonçalves Névoa, ex-administrador da Bragaparques, são sócios da empresa brasileira Vespasiano – Investimentos Imobiliários, sediada na cidade de Fortaleza.

A empresa é gerida pelo advogado Vespasiano de Macedo, pai de Bruno de Macedo. E ainda Cristiano de Almeida Faria, empresário proprietário da Sigmaleans – Negócios e Gestão Unipessoal, faz parte desta sociedade. Recorde-se que Domingos Névoa já antes foi condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça por corrupção.

A relação entre os sócios tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos e existem ações judiciais a decorrer no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, as quais estão em segredo de justiça. O jornal cita um edital de convocação de uma assembleia geral extraordinária da empresa brasileira, marcada para 5 de fevereiro de 2021, onde era referido que seria deliberada a “a exclusão extrajudicial por justa causa” de três nomes devido a “atos de inegável gravidade” que colocavam a dita empresa em risco: António Salvador, Cristiano de Almeida Faria e Jorge Mendes.

Vespasiano de Macedo foi anda advogado de António Salvador, função que passaria depois para o filho, Bruno de Macedo, que representou este dirigente desportivo entre 2008 e 2012.