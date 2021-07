As preces de centenas (quiçá milhares) de fashionistas foram atendidas. Três anos e meio após ter deixado a direção criativa da Celine (casa francesa que até à tomada de posse do seu sucessor, Hedi Slimane, se escreveu Céline), a designer britânica Phoebe Philo tem regresso anunciado ao mundo da moda. Segundo noticia o The New York Times, a criadora prepara-se para lançar uma nova marca de vestuário e acessórios, que terá o seu próprio nome estampado nas etiquetas.

Mas Philo, atualmente com 48 anos, não está sozinha. Parte para a nova aventura com o apoio do grupo LVMH. Contudo, o seu antigo empregador (a empresa detém a marca Celine), detém uma fatia minoritária da nova marca, deixando a criadora como principal decisora dentro do novo projeto. “Estar no meu estúdio e voltar a trabalhar tem sido emocionante e extremamente gratificante. Estou ansiosa por voltar a estar próxima do meu público”, avançou a criadora em comunicado.

Philo tem sido uma das personalidades mais esquivas do mundo da moda. Sabe-se pouco sobre o que esperar da nova marca, além de que trará de volta a leveza e o minimalismo sofisticado com que a criadora conquistou os seus seguidores durante uma década ao leme da Celine. O comunicado emitido este fim de semana faz referência à “qualidade excecional” das suas novas criações, pista que aponta necessariamente na direção de uma marca de luxo. O The New York Times avança ainda que o novo projeto deverá fixar-se em Londres, onde trabalha e vive atualmente.

Desde que deixou Paris, onde chegou há precisamente duas décadas para assumir a direção criativa da Chloé, que os seus seguidores suspiram por um regresso à moda. Pelo caminho, os rumores multiplicaram-se — de que poderia assumir o controlo da britânica Burberry, mas também enquanto possível sucessora de Lagerfeld na Chanel. O seu estilo deixou marcas indeléveis na imagem da Celine, chegando mesmo a dar origem, já após a sua saída da marca, ao termo “old Céline” como selo de uma era dentro da casa fundada em 1945.

Quanto à nova aventura praticamente a solo, a designer promete mais detalhes em janeiro, ou seja, será preciso esperar até 2022 para pôr os olhos no regresso de Phoebe Philo.