Além de uma medalha de campeão da Europa e uma bonita e inesquecível história para contar, cada jogador italiano que no passado domingo se sagrou vencedor no Euro 2020 vai receber 250 mil euros.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) acaba a competição de uma forma, no mínimo, lucrativa, ao arrecadar com a vitória dos seus jogadores cerca de 28,25 milhões de euros. Este valor era o máximo que qualquer conjunto poderia atingir, visto a Itália ter ganho todos os jogos da fase de grupos. Assim, passo a passo, os italianos foram caminhando rumo ao prémio, com cada atleta da squadra azzurra a receber o mesmo que cada campeão do Mundo de 2006 recebeu.

Dizem as contas que, depois da vitória em Wembley frente à Inglaterra, nas grandes penalidades, a Itália é o país que mais ganhou em prémios monetários na história dos Europeus, com 99,25 milhões de euros. Os transalpinos ultrapassaram… Portugal, que liderava a lista com 98,2 milhões.

A UEFA tinha para distribuir no Europeu um total de 331 milhões de euros – estavam previstos 371 -, com cada uma das 24 federações presentes a ter direito a 9,25 milhões só por estarem presentes no Euro. Mesmo com a queda do valor total inicial, consequência da pandemia Covid-19, esta foi a edição da maior competição de seleções da Europa a ter os números mais altos de prémios monetários. Em 2016, ano em que Portugal venceu a prova, estavam disponíveis 301 milhões de euros. Nessa edição, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ganhou 25,5 milhões de euros.

Caso a seleção nacional revalidasse o título de campeã da Europa, a FPF pagaria cerca de 340 mil euros a cada jogador, segundo o mesmo jornal um valor idêntico à França e muito próximo da Dinamarca, equipa sensação do Euro 2020 que apenas caiu nas semifinais. Os ingleses, grandes derrotados do último domingo, no “seu” Wembley, eram quem mais prometia aos jogadores pela vitória: cerca de 540 mil euros. A Bélgica, “carrasco” de Portugal na competição, tinha planeados 435 mil por jogador, um pouco mais que Alemanha e Espanha (400). Os Países Baixos, por exemplo, prometiam 200 mil euros a cada jogador, caso estes erguessem a taça.

São ainda devidos prémios aos clubes que “forneceram” jogadores ao Euro 2020. Neste caso, cerca de 200 milhões de euros a dividir por cada um dos 624 jogadores presentes na competição. Desta divisão sairão os números para cada clube. Apenas para comparação, no ano em que a UEFA começou a distribuir prémios pelos países, em 1996, as 16 federações presentes no Euro então realizado apenas em solo inglês, onde Portugal caiu frente à República Checa, receberam no total 55 milhões de euros. Ao fim de 25 anos, os números são muito diferentes…