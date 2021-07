Dia de festa em Roma, com a seleção italiana a passear de autocarro pelas ruas da cidade eterna e pelo meio dos adeptos em euforia. A squadra azzurra sagrou-se no passado domingo campeã da Europa de futebol e o feito não escapou às altas figuras do Estado.

A festa começou, obviamente, ainda no hotel onde a equipa ficou hospedada, com adeptos a presentearem os atletas com o apoio. Alguns jogadores deram autógrafos e conviveram um pouco com os fãs.

De seguida, liderados pelo timoneiro Mancini e pelo capitão Chiellini, a equipa italiana visitou Sergio Mattarella, presidente da República, na sua residência oficial. “Este não é um dia de discursos, mas de aplausos e agradecimentos. Mereceram ganhar. Jogaram na casa do adversário num estádio como Wembley. Foram acompanhados e envolvidos pelo afeto dos italianos e retribuíram honrando o desporto”, disse Mattarella, que elogiou ainda Matteo Berrettini, finalista vencido de Wimbledon, também presente na “foto de família”.

Com algumas dificuldades ao ver o autocarro bloqueado por adeptos, a equipa italiana lá chegou ao Palazzo Chigi, onde a esperava o primeiro-ministro Mario Draghi. “Nos dias de hoje o desporto marca a história das nações. E são agora vocês que estão nessa história, com as vossas corridas, cruzamentos, golos e defesas”, disse Draghi, que se virou imediatamente para o herói Donnarumma e rematou: “e que defesa…”.