A produção da Galp Energia atingiu 128,4 mil barris por dia no segundo trimestre, mais 3% do que no trimestre anterior e menos 3% do que no mesmo período de 2020, foi esta segunda-feira anunciado.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp Energia indica que os dados esta segunda-feira anunciados são provisórios e que os definitivos serão divulgados no próximo dia 26 antes da abertura da Euronext Lisbon.

Em relação às vendas de produtos petrolíferos a clientes, a Galp Energia refere que estas se cifraram em 1,5 milhões de toneladas no segundo trimestre, mais 17% do que no trimestre anterior e mais 31% do que no mesmo período de 2020. A empresa precisa que estas vendas beneficiaram do “aumento da mobilidade registada durante o período e do alívio das medidas de confinamento que têm sido aplicadas na Península Ibérica”.

Já em relação às vendas de gás natural, que atingiram 4,5 TWh no segundo trimestre, traduzindo decréscimos de 10% em cadeia e de 8% em termos homólogos, a empresa refere que “refletem sobretudo o efeito sazonal na procura”. “Suportadas por uma maior aquisição de clientes, as vendas de eletricidade da Galp cifraram-se em 1.019 GWh, mais 7% do que no trimestre precedente e mais 50% do que no mesmo período de 2020, adianta a empresa.