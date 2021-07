Muita coisa cabe nos 60 metros de profundidade da Deep Dive Dubai: prédios submersos, mesas de jogos e, claro, 14 milhões de litros de água — o volume de seis piscinas olímpicas. Depois do arranha-céus mais alto do mundo e do maior centro comercial alguma vez construído, o Dubai inaugurou outra atração recorde: a piscina de mergulho mais profunda do mundo — roubando assim o título à piscina na Polónia com uma profundidade de mais de 45 metros. Foi no passado dia 27 de junho que a Guinness lhe concedeu o título de: “A piscina mais profunda para o mergulho”:

Instalada numa estrutura em forma de ostra com 1.500 metros quadrados, a piscina tem uma verdadeira cidade abandonada no seu interior. Os mergulhadores podem explorar apartamentos submersos abandonados e até jogar bilhar subaquático ou matraquilhos. De acordo com a CNN, a piscina funciona como uma cinema subaquático: dentro da piscina foram instalados sistemas de iluminação e som de última geração para criar ambientes diferentes.

Não é apenas a mais profunda e maior piscina do mundo. Há tantas coisas que não é justo chamá-la de piscina”, disse o diretor do Deep Dive Dubai, Jarrod Jablonski, à CNN.

Por enquanto, é preciso um convite para mergulhar na piscina, mas a atração será aberta ao público ainda este ano. O príncipe herdeiro de Dubai, o xeque Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, é um fã de mergulho e foi um dos primeiros visitantes. Nas redes sociais, partilhou a sua experiência.

افتتحنا اليوم "ديب دايف دبي" أعمق حوض للغوص في العالم بعمق 60 متراً.. تجربة جديدة تقدمها دبي لعشاق المغامرة تأكيداً لمكانتها كوجهة أولى للسياحة والرياضة والترفيه.. وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.. دبي مستمرة في إسعاد أهلها وزوارها بأفكار ومشاريع مبتكرة. pic.twitter.com/M8M5Esxs7O — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021

O Deep Dive Dubai oferece cursos para iniciantes em mergulho e também para mergulhadores profissionais. Segundo a CNN, os mergulhadores também podem explorar a piscina e a cidade subaquática por conta própria depois de um passeio com um dos guias de mergulho do local. Em toda a piscina foram instaladas cerca de 56 câmaras para garantir a segurança dos mergulhadores em todos os cantos.

Para quem não é fã de mergulho, o complexo tem também um restaurante equipado com grandes janelas e ecrãs que permitem ver o interior da piscina, do lado de fora.

Devido à profundidade, o Deep Dive Dubai publicou até aviso no seu site a alertar que não é boa ideia visitar o famoso Burj Khalifa, o maior arranha-céus do mundo, depois de mergulhar: “Depois de qualquer mergulho, é recomendável esperar de 18 a 24 horas antes de subir mais de 300 metros de altura. No entanto, não há risco em mergulhar depois de visitar o prédio mais alto do mundo.”