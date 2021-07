Uma tempestade de relâmpagos matou este domingo 41 pessoas na regiões de Madhya Pradesh e de Uttar Pradesh, no nordeste da Índia. Entre as vítimas, 16 estavam na atração turística do Forte de Amber, na cidade de Jaipur e terão sido atingidas pelas descargas elétricas enquanto tiravam selfies, informa a BBC.

Havia 27 pessoas a visitar o Forte de Amber durante a tempestade. Algumas conseguiram esconder-se, mas as restantes acabaram por morrer eletrocutadas. Segundo uma fonte da polícia, ouvida pelo jornal britânico, a maioria das vítimas mortais eram jovens. Mas a tempestade atingiu outras cidades, como Allahabad, onde 14 pessoas acabaram por morrer devido aos raios.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou na sua conta pessoal do Twitter que iria apoiar financeiramente as famílias e todos aqueles que ficaram feridos.

The Prime Minister was briefed about the loss of lives and damages due to lightning in parts of Uttar Pradesh. An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of the deceased and Rs. 50,000 would be given to the injured.

— PMO India (@PMOIndia) July 12, 2021