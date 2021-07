Um hotel desabou esta segunda-feira na cidade chinesa de Suzhou, leste do país, deixando pelo menos um morto e 10 desaparecidos, informou a imprensa local.

“As operações de socorro continuam e uma investigação está em andamento para determinar as causas da tragédia”, que ocorreu às 15h33 locais (8h33 em Lisboa), informou a televisão estatal CCTV.

Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do Siji Kaiyuan Hotel, mas três estão em estado grave, de acordo com a mesma fonte.

A propriedade foi inaugurada em 2018 e era composta por 54 quartos, além de um salão de banquetes, de acordo com a sua descrição na plataforma de reservas de turismo chinês Ctrip.

Imagens do canal televisivo CCTV mostram dezenas de membros das equipas de resgate, em uniformes cor de laranja, a escavar os escombros.

