Cannes volta a atestar o poder da alta-costura. No caso de Bella Hadid, que no último domingo posou para os fotógrafos com uma criação de Daniel Roseberry para a Schaparelli (parte de uma coleção que a casa francesa acabara de apresentar, durante a semana da alta-costura de Paris), as peças em questão fizeram parar toda a passadeira vermelha.

A base, um vestido preto em lã de decote desmedidamente aberto, serviu apenas para enaltecer uma peça de joalharia de cunho surrealista — um colar, banhado a ouro e adornado com brilhantes, que reproduz minuciosamente as ramificações bronquiais dos pulmões humanos. O dramatismo do guarda-roupa encheu as redes sociais, tornando o visual da manequim de 24 (que já na cerimónia de abertura de Cannes tinha desfilado com uma criação de Jean Paul Gaultier) na imagem mais viral desta edição do festival, pelo menos até agora (faltam ainda cinco noites até à gala de encerramento).

Coroada rainha da red carpet, Hadid não tem sido a única a fazer vibrar a Riviera Francesa. Na noite da última segunda-feira, o público deixou-se embevecer pela imagem de Tilda Swinton e Timothée Chalamet, ambos parte do elenco de “The French Dispatch”, à chegada ao Palais des Festivals. De mão dada, o jovem ator acabou por pousar a cabeça no ombro de Swinton, num claro gesto de cumplicidade. A boa relação entre os dois viria a ser confirmada na cerimónia. Durante a ovação ao filme de Wes Anderson, a atriz de 60 anos acabaria por colar a folha com o seu nome nas costas de Chalamet, exibindo-o depois para a câmara.

Look at what Tilda Swinton did to Timothee Chalamet during ‘The French Dispatch’ standing ovation. #Cannes2021 pic.twitter.com/MNmkzdUktA — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) July 12, 2021

O Festival de Cinema de Cannes decorre até ao próximo sábado, até lá muitas mais estrelas do cinema (e não só) vão desfilar na passadeira vermelha mais aguardada da Europa. Nos últimos dias, foram várias as que brilharam através do seu sentido de estilo, com bem sucedidas escolhas de guarda-roupa. Do carisma natural de Isabelle Huppert, sublimado pelo vestido Balenciaga e por uns improváveis óculos escuros, à silhueta esguia de Anja Rubik, invariavelmente fiel à Saint Laurent de Anthony Vaccarello, sem esquecer ícones da passadeira vermelha como Diane Kruger, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard e Sophie Marceau. Veja os looks das estrelas que continuam a desfilar em Cannes na fotogaleria.