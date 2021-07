A estrada que liga Viseu a São Pedro do Sul (EN 16) está cortada em Bodiosa, desde as 13h25 de esta terça-feira, devido a uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, que também provocou quatro feridos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, a colisão provocou “quatro feridos ligeiros, três adultos e uma criança“.

Pelas 14h00, a Estrada Nacional 16 (EN 16) continuava interrompida ao trânsito, nos dois sentidos, “segundo informação dos bombeiros, que ainda se encontram no local“, adiantou à agência Lusa a mesma fonte. A colisão provocou o “corte imediato da EN16”, que liga Viseu a São Pedro do Sul, na zona de Bodiosa, freguesia do concelho de Viseu, precisou.

O alerta foi dado às 13h25 e, no local, encontravam-se, pelas 14h00, 14 operacionais apoiados por seis viaturas dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).