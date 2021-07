Agora sim, é oficial: João Mário é reforço do Benfica para a próxima temporada. O internacional foi apresentado esta manhã através de um vídeo onde surge com a camisola do conjunto da Luz, num negócio que estava há muito concluído entre o clube e o jogador e que esperava apenas o acordo com o Inter, que surgiu esta segunda-feira em Milão com a revogação do último de contrato do médio com o campeão italiano.

João Mário é o terceiro jogador a trocar de forma direta o Sporting pelo Benfica na última década (embora fosse jogador do Inter, tendo sido campeão em Alvalade por cedência dos italianos), depois de Yannick Djaló e André Carrillo. O médio de 28 anos assinou um contrato de cinco épocas com os encarnados, depois de ter abdicado dos seis milhões de euros que teria a receber do Inter pelo último ano de ligação aos transalpinos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fechada esta pasta, que poderá ainda ter mais desenvolvimentos nos tribunais mas que será sempre um litígio entre Inter e Sporting (que entende que pode ter havido má fé e/ou fraude dos italianos na forma como rescindiram o ano de contrato em falta com o jogador para “evitar” a cláusula de 30 milhões de euros que estava no vínculo assinado pelos dois clubes caso João Mário se transferisse para um clube nacional que não os leões), o foco do Benfica mantém-se no meio-campo e em mais um reforço que possa assegurar a posição ‘6’ da equipa.

Depois de algumas hipóteses para o setor que foram caindo, casos de Nzonzi ou Guendouzi, os responsáveis encarnados tentam satisfazer um outro desejo de Jorge Jesus: o líbio Al-Musrati. O Sp. Braga tem no médio um dos seus maiores ativos e começou por pedir 20 milhões de euros para se libertar do jogador, montante que pode revisto caso o acordo possa também envolver jogadores. Segundo confirmou o Observador, João Mário ainda não estava fechado e Jesus já pedia o médio que foi um dos grandes destaques da Primeira Liga em 2020/21.

Em atualização