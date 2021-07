Batalha de títulos? Carlos estará relutante em ceder o ducado de Edimburgo ao irmão mais novo

Há mais de 20 anos que Eduardo, o conde de Wessex, espera herdar o título do pai e assim tornar-se o próximo duque de Edimburgo. Ao irmão, Carlos, compete a responsabilidade de o atribuir e, apesar das expetativas na família, isso pode não acontecer. De acordo com o The Sunday Times, o herdeiro ao trono estará relutante em atribuir o título a Eduardo, de 57 anos, o único dos três filhos da rainha a não ter um ducado.

O jornal britânico cita um amigo de Carlos, que diz o seguinte: “Depende dele o que acontece com o título. Não irá para Eduardo”. Outra fonte anónima acrescenta: “[O título duque de] Edimburgo não irá para [os Wessexes] no que diz respeito ao príncipe”. Carlos, hoje com 72 anos, herdou o título “duque de Edimburgo” do seu pai, o príncipe Filipe, que morreu em abril deste ano. Quando ascender ao trono, este fundir-se-á com a coroa. Aí, caberá ao novo monarca decidir o que fazer com o título, apesar de há muito se considerar que iria automaticamente para Eduardo.

Quando o filho mais novo da rainha Isabel II casou com Sophie Rhys-Jones, em 1999, um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham assegurou que ambos passariam a ser conde e condessa de Wessex. No entanto, na mesma nota lia-se que a rainha, o duque de Edimburgo e o príncipe de Gales “tinham concordado” que Eduardo receberia o ducado de Edimburgo no devido tempo, “quando o título atual agora detido pelo Príncipe Filipe eventualmente reverter para a Coroa”.