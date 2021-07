Boletim DGS. Terça-feira com mais casos desde o início de fevereiro

Internamentos voltam a subir, cuidados intensivos descem

O número de internados voltou a aumentar no boletim divulgado esta terça-feira: são mais 13 pessoas, para um total de 742. É o número mais elevado desde 23 de março, altura em que estavam internadas 743 pessoas. Os internamentos estão a subir há já cinco dias consecutivos. Já nos cuidados intensivos estão agora 161 pessoas, menos duas do que no dia anterior.

Foram mais as pessoas que recuperaram da infeção (3.490) do que aquelas que ficaram infetadas (2.650), segundo o boletim da DGS. Por isso, o número de casos ativos diminuiu (são menos 849, para um total de 45.199). Já em vigilância pelas autoridades de saúde estão agora 76.360 pessoas, mais 1.461 do que no dia anterior. Ao todo, já morreram com Covid-19 17.173 pessoas em Portugal e foram confirmados 912.406 casos de infeção.