Faz lembrar o Eterno Retorno. Sabe, a ideia de que toda a existência se repete ad infinitum? É também ela uma teoria recorrente, da filosofia indiana ao Antigo Egito. Um dos mais recentes defensores foi o alemão do século XIX Friederich Nietzche. E entre alguns protagonistas atuais, numa área muito específica mas que nos interessa, estão o comediante Bill Cosby e o produtor cinematográfico Harvey Weinstein. Dois predadores sexuais com tanto em comum entre si como com inúmeros outros ao longo da história, da antiguidade clássica para trás ao #metoo em diante: abuso de poder, violência e impunidade. Como cantava Shirley Bassey com os Propellerheads: “Just little bits of history repeating.”

Se Bill Cosby, de 83 anos, voltou a ser notícia porque, ao fim de apenas três anos de cadeia, acaba de ver a sentença anulada e já fala em voltar aos palcos, Weinstein, de 69 anos é o tema da nova mini-série documental da HBO, “Catch and Kill: The Podcast Tapes”, que se estreia esta terça-feira, dia 13 de julho. Apresentados pelo jornalista Ronan Farrow, estes seis episódios de cerca de meia hora cada levam-nos aos bastidores da reportagem com que em 2017 o filho de Mia Farrow expôs o co-fundador da Miramax, então um dos homens mais poderosos de Hollywood. Mais do que “como foi”, Farrow, hoje com 33 anos, explica-nos “o difícil que foi”, numa sucessão de desafios colocados tanto por Weinstein, como pelo seu “staff”: advogados em vários países e uma firma de segurança privada com ligações à área do spyware.

[o trailer de “Catch and Kill: The Podcast Tapes”:]

Em outubro de 2017, o jornalista norte-americano publicou na revista The New Yorker um artigo em que múltiplas mulheres acusavam Weinstein de abuso sexual. Cinco dias antes, fora o jornal The New York Times a publicar um outro de teor semelhante assinado pelas jornalistas Jodi Kantor e Megan Twohey. As duas investigações ganhariam no ano seguinte o Prémio Pulitzer para Serviço Público. Quanto ao produtor, seria detido e acusado de cinco crimes de ordem sexual, incluindo violação. Já em 2016, Farrow tinha chamado atenção para o tema, mas sob outro ângulo. Na revista especializada The Hollywood Reporter, acusara os jornalistas de se escusarem intencionalmente a investigar as alegações de abuso sexual contra figuras poderosas da indústria, como Bill Cosby e o próprio pai, Woody Allen, acusado pela irmã de Ronan, de Dylan, quando tinha sete anos.

A investigação de Farrow sobre Weinstein, soube-se mais tarde, começara quando ele ainda trabalhava para a NBC. E é aí que nasce “Catch and Kill”. Porque na altura em que a cadeia televisiva resolve não avançar com a peça, já o norte-americano reunira todo o material que sustenta o artigo publicado na The New Yorker. E é um tema que acaba por marcar todo o processo, a par das denúncias contra Weinstein – a inesperada dificuldade em dar voz às vítimas. Numa perversidade também ela recorrente neste tipo de histórias, “toda a gente sabia”, “corriam rumores”, “era um segredo conhecido”, como se ouve dizer nesta mini-série, mas ninguém fazia frente ao produtor de filmes como “Pulp Fiction” e “A Paixão de Shakespeare”, quase sempre por medo, por falta de provas que aguentassem em tribunal ou ambas.