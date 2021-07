“Não temos eletricidade, água ou internet. Não podemos comunicar com ninguém, conseguimos ligar-nos com uma VPN. A polícia está vestida à civil, a agredir e a matar, para que se pense que é o povo revolucionário e não eles. Denunciem por favor. E rezem por nós.”

Replicada no Twitter esta terça-feira de manhã, hora europeia, início da madrugada em Havana, esta SMS tenta dar conta daquilo que se passa atualmente em Cuba, menos de dois dias depois dos maiores protestos governamentais de que há memória nos últimos 30 anos no país, e a sua veracidade é impossível de apurar.

Depois de este domingo os protestos de milhares de cubanos terem chegado a todo o mundo, amplificados pelas redes sociais, segunda-feira o dia amanheceu sem Internet móvel na ilha — essa parte, pelo menos, é factual e já tem sido corroborada pelas agências internacionais, como a Efe, que deu conta de uma “calma tensa”, alicerçada numa forte presença policial nas ruas da capital Havana, no dia após as manifestações.

De acordo com a BBC, que cita dados do site Netblocks, redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram foram bloqueadas nos servidores da Etecsa, a empresa estatal de telecomunicações que desde dezembro de 2018 providencia e controla o acesso à Internet móvel no país.

Se até às 15h da tarde desta segunda-feira, hora cubana, não tinham sido descarregados na Internet quaisquer novos vídeos ou fotografias de manifestações ou confrontos com a polícia, conforme atestou a Efe, nas últimas horas já começaram a surgir, via Twitter, novas imagens, que dão conta da continuação de confrontos em várias zonas da capital e até de disparos por parte das forças da autoridade contra manifestantes. Mais uma vez, não é possível perceber quando, onde e em que circunstâncias foram captadas ou se correspondem às legendas que os acompanham.

Apesar de não ter sido ainda divulgado o número oficial de detenções feitas no passado domingo, tudo indica que terão sido pelo menos várias as dezenas de pessoas detidas — o El País fala em centenas. De acordo com a BBC, há concentrações à porta de várias esquadras, com familiares a reclamar informações sobre os seus entes queridos desaparecidos e presumivelmente presos.

Ariel González, que falou à BBC News Mundo, é um deles: nas últimas horas foi duas vezes à esquadra local para tentar obter notícias sobre o filho, estudante, de apenas 21 anos. Ambas as tentativas foram infrutíferas: “Sei que ele foi levado porque alguns dos amigos que estavam com ele mo disseram. Na esquadra da polícia disseram-me que não podiam dizer-me onde ele estava porque tinha sido levado por outra instituição“, disse o pai, numa referência à presença de agentes à paisana nas manifestações.

À mesma equipa de reportagem, um morador de Havana deu conta do aumento de efetivos policiais nas ruas da capital nas últimas horas — “as ruas estão cheias de polícia” foi a expressão que utilizou. “Há polícias em todas as esquinas e praticamente só se vê passar patrulhas policiais.”