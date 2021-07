Miramar, a zona nobre de Havana onde vivem os mais altos representantes do governo cubano, bem como a família de Fidel Castro, à frente dos destinos do país entre 1959 e 2008, deverá ser o próximo alvo dos manifestantes anti-governamentais que desde domingo saíram para as ruas, a protestar contra a ditadura e a precária situação económica que a pandemia só veio agudizar.

O mais certo, disse ao El Español Idalmis Menéndez, que de membro da família passou a ativista anti-regime, é que quando se aproximem do “Punto Cero”, o complexo de mansões perto da Praia de Jaimanitas que durante décadas foi uma espécie de quartel-general do ditador e que entretanto foi repartido pelos seus cinco filhos com Dalia Soto del Valle (ao todo terá tido 8), já lá não esteja um único dos Castro.

De acordo com Menéndez, que entre 1994 e 2000 foi casada com Álex Castro, o filho que se converteu em fotógrafo oficial do ditador, não é de agora que a família prepara a fuga do país, sendo Espanha o destino mais provável e apetecível pela maior parte dos filhos — para além de terem passaporte espanhol, manterão também vários negócios no país.

“Eles têm ligações aqui em Espanha, especialmente empresariais. Fecham aqui negócios com pessoas com muito dinheiro. Com empresários de Barcelona, de Matadepera, de Girona. Mas não é só na Catalunha, sabemos que também têm negócios com pessoas da Galiza. São negócios privados, quem em momento algum têm feito para o bem do povo cubano”, revelou a ativista àquele jornal, num intervalo da manifestação que esta segunda-feira decorreu à porta do Consulado de Cuba em Barcelona, onde vive desde 2001 e trabalha como psicóloga.

No caso do ex-marido, acredita, o mais certo é que já tenha mesmo deixado o país — há mais de um mês que mantém silêncio nas redes sociais, coisa que fará sempre que se ausenta de Cuba, em negócios ou lazer. “Sei que o meu ex-marido veio muitas vezes a Espanha, algumas delas recentemente. Não lhes custa nada. Para algumas viagens, utilizam aviões privados. Mas para virem para a Europa podem fazê-lo de forma incógnita. Usam passes diplomáticos, que os ajudam a ocultar-se”, acrescentou ainda.

Fazendo eco dos relatos que lhe chegam desde a ilha natal, Idalmis Menéndez confirma também que os protestos estão a ser combatidos à força por parte do governo de Miguel Díaz-Canel, que acusa de ter ativado os “Grupos de Resposta Rápida”, cujo modus operandi passa pela infiltração de agentes à paisana entre os manifestantes — “Chegam-nos verdadeiras barbaridades que alegadamente estão a cometer” —, e garante que as desigualdades são cada vez maiores entre os cubanos.

“Abriram lojas onde funcionários e altos cargos são os únicos que podem comprar. E que nem sequer usam a moeda que o resto dos cubanos usam”, detalha, para depois clamar por ajuda: “É preciso uma intervenção internacional urgente. Os médicos dizem-nos que estão a tratar ferimentos com gelo, porque nem anti-inflamatórios têm”.