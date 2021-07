As autoridades iranianas lançaram esta segunda-feira um aplicativo de encontros e namoro para ajudar os jovens a encontrar alguém para “casamentos duradouros e informados”, avançou a televisão estatal.

Chama-se “Hamdam”, o que significa ‘Companheiro’ e é o novo serviço online que ajuda a “procurar e encontrar marido ou esposa”, revelou a televisão estatal citada pela agência de notícias Agence France Press (AFP).

Segundo o chefe de polícia responsável pela segurança no ciberespaço, o coronel Ali-Mohammad Rajabi, esta é a única plataforma de encontros aprovada pelo Estado, sendo todas as outras ilegais no país.

A famosa aplicação americana Tinder, por exemplo, é bastante popular no Irão, segundo a AFP.

O Hamdam tem regras diferentes das tradicionais plataformas de encontros, uma vez que quando dois jovens se conhecem as suas famílias são automaticamente envolvidas no processo.

Além disso, segundo o site do aplicativo, o Hamdam utiliza “inteligência artificial” para combinar “apenas pessoas solteiras em busca de casamento permanente”.

A aplicação permite verificar a identidade dos usuários, que devem passar por um “teste psicológico” antes de poderem aceder a dados e fotografias de utilizadores do sexo oposto, acrescentou hoje a televisão estatal.

Em caso de compatibilidade entre dois perfis, o Hamdam “coloca as famílias em contacto, na presença de consultores” e promete “acompanhar” durante quatro anos os jovens que decidam casar.

Um dos promotores da plataforma — cujo registo é gratuito — disse esta terça-feira que “a família é o alvo dos ataques do Diabo” e o Hamdam chegou para “ajudar a fundar famílias saudáveis”.

As autoridades iranianas, incluindo o líder supremo Ali Khamenei, têm alertado para o facto de os jovens casarem cada vez mais tarde e de haver menos nascimentos.

Em março, o Parlamento, onde os conservadores detêm a maioria desde 2020, aprovou mesmo uma lei sobre ” rejuvenescimento da população e o apoio à família”.

O diploma, que ainda não está em vigor, restringe o acesso ao aborto e prevê a criação de incentivos que aumentem o interesse pelo casamento e que motivem as famílias a ter mais de dois filhos.