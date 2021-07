Uma cópia selada do videojogo “Super Mario 64” em “condições quase perfeitas” foi vendida no fim de semana por 1,56 milhões de dólares (cerca de 1,27 milhões de euros). Como conta o Polygon, este é um novo recorde de valor de venda para um jogo e foi alcançado apenas uma semana depois de uma cópia do “The Legend of Zelda”, também fechada, ter sido vendida por 870 mil dólares (734,5 mil euros, aproximadamente).

A venda foi feita através da leiloeira norte-americana Heritage Auctions. Segundo esta entidade, a cópia do “Super Mario 64” tem uma avaliação Wata 9.8 A++. Esta nota foi dada pela Wata Games, uma empresa especializada em analisar a qualidade e estado de cópias de videojogos antigos (também conhecidos como “jogos retro”).

A escala Wata vai até 10 e é bastante raro um videojogo receber essa classificação. De acordo com a Wata Games, o jogo vendido é a cópia de um videojogo do “Super Mario 64”, que teve “a nota mais alta” até esta terça-feira. Por vezes, nem unidades fechadas que nunca foram vendidas no mercado conseguem esta classificação, disse a empresa ao Polygon.

A venda deste tipo de jogos antigos tem alcançado valores cada vez mais altos nos últimos tempos. Em janeiro deste ano, uma outra cópia do “Super Mario 64”, mas que tinha uma avaliação Wata 9.4 A+, foi vendida por 38,4 mil dólares (cerca de 32,4 mil euros). Em abril deste ano, uma cópia do “Super Marios Bros.”, lançado originalmente para a primeira consola da Nintendo, foi vendida por 660 mil dólares (arredondamente, 557 mil euros).

O videojogo “Super Mario 64” foi lançado em 1996 para a Nintendo 64. O jogo é considerado um marco na indústria por ter sido o primeiro videojogo do Mario em 3D e ter influenciado inúmeros outros títulos que se seguiram devido à jogabilidade e novas mecânicas que apresentou. Com mais de 10 milhões de unidades vendidas, foi o jogo mais vendido para a Nintendo 64 (o videojogo estava incluindo com a consola, o que ajudou a alcançar este recorde).