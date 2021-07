Os carros antigos montam tradicionalmente mecânicas a combustão pouco potentes, gulosas em termos de consumos e pouco amigas do ambiente em matéria de emissões. Mais do que isso, os motores são igualmente velhos e a necessitar, por vezes, de onerosas intervenções, o que torna mais apetecível a electrificação. E há cada vez mais empresas especializadas na substituição de mecânicas originais, a gasolina ou a gasóleo, por motores eléctricos e baterias, tanto lá fora como em Portugal.

Este exemplo é-nos trazido pelos ingleses da Carwow e envolve dois Land Rover Defender, o todo-o-terreno mais popular, especialmente entre os condutores europeus. Um dos exemplares data de 1996, uma pick-up com duas portas e hoje com cinco lugares que o transformador apelidou Doris, com o segundo exemplar a ser mais moderno e produzido em 2010. Trata-se de uma pick-up de quatro portas e cinco lugares, denominada SVX Spectre Edition por ter sido concebida como uma cópia do modelo que aparecer no filme Spectre, de James Bond.

Ambos os Defender resultam de um casamento do modelo original da LandRover, com o motor, a bateria, o inversor e o sistema de gestão de energia (BMS, de battery management system) da Tesla. A bateria é herdada de um Model S 100D, com os 100 kWh a serem divididos em duas partes, uma com 60 kWh alojada à frente no compartimento do motor, juntamente com o inversor e o BMS, para os restantes 40 kWh a surgirem na traseira, dentro da caixa de carga.

De forma a não beliscar as aptidões para circular fora de estrada e em condições mais radicais, a Electric Classic Cars, a empresa que procedeu à transformação, instalou um dos motores do Model S 100D, com 450 cv e 450 Nm de binário. O motor está acoplado a um diferencial com autoblocante, de onde saem dois semi-eixos, um destinado ao diferencial anterior e o outro ao traseiro. Contudo, os dois eixos rígidos à frente e atrás não sofreram alterações, apesar de terem desaparecido – por não serem mais necessárias – a caixa de velocidades, as redutoras e transmissão 4×4 desconectável, uma vez que o novo diferencial central, acoplado ao motor, permite que o Defender passe a funcionar como um 4×4 permanente.

Os veículos são propostos por 150.000 libras (cerca de 175 mil euros para a versão SVX Spectre Edition) e 125 mil libras (cerca de 146 mil euros para a Doris), surpreendendo por aparentemente não terem perdido nenhuma das suas aptidões para o TT e espantando pela capacidade de ir de 0-96 km/h (0-60 milhas/h) em 3,95 segundos, uma rapidez nunca vista num Defender, mesmo os que montavam motores V8 a gasolina.

Menos boa é a autonomia, com o Defender Doris (2000 kg) a anunciar 322 km entre recargas, enquanto o Defender Spectre Edition está limitado a 241 km. Menos mal que conseguem carregar a 100 kW em DC. Veja aqui o vídeo da Carwow: