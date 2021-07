Lisboa e Vale do Tejo acelerou o processo de vacinação na última semana e é já a região do país que administrou mais doses da vacina contra a Covid-19, ultrapassando assim o Norte, embora ainda esteja abaixo da média nacional, tanto na administração da primeira dose (59%) como na vacinação completa (40%). De acordo com o relatório relatório semanal da evolução do programa de vacinação, divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), 42% da população portuguesa (4.337.479 pessoas) completou o processo de vacinação, enquanto 60% (6.213.798) já tomou pelo menos uma dose da vacina.

Na última semana, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram administradas mais 413.740 doses da vacina contra a Covid-19, elevando para 3.543.810 o número de vacinas administradas, ultrapassando assim a região Norte, onde foram realizadas 3.511.166 inoculações desde o início da campanha de vacinação (329.679 das quais nos últimos sete dias).

Assim sendo, 59% dos habitantes de Lisboa e Vale do Tejo já iniciaram o processo de vacinação contra a Covid-19, e 40% já completou a inoculação —apesar da aceleração, a região onde há mais casos de SARS-CoV-2 no país está dois pontos percentuais abaixo da média nacional.

No mesmo sentido, também o Algarve recuperou em relação à semana anterior e, tal como Lisboa, tem 40% da sua população totalmente vacinada contra a Covid-19 (e 60% com pelo menos uma dose administrada).

A nível nacional, em pontos percentuais, a região mais avançada no processo de vacinação é o Alentejo, com respetivamente 63% e 49% da população com vacinação iniciada e concluída. Segue-se a região Centro, com 63% e 46%, o Norte, com 60% e 41%. Já na Madeira, 59% da população iniciou o processo de vacinação e 43% já o concluiu. Nos Açores as percentagens são de 55% pessoas com a primeira doses e 45% já com as duas doses.

Vacinação completa dispara nas faixas etárias 50-64 e 65-79

Em termos de faixas etárias, na última semana houve um aumento significativo na vacinação completa da população entre os 50 e os 64 anos, registando-se um aumento de 12 pontos — são agora 71% totalmente vacinados. Nesta faixa etária, a vacinação foi iniciada em 90% da população.

Ainda superior foi a percentagem de pessoas entre os 65 e os 79 anos que já terminaram a vacinação: são agora 88% das pessoas dessa faixa etária, mais 13 pontos do que na semana passada. De sublinhar que, entre as pessoas entre os 65 e os 79 a vacinação foi iniciada em 99% da população, a mesma percentagem do grupo com mais de 80 anos (em que há 95% com a vacinação completa).

No que diz respeito a administração de primeira dose (nos casos em que são necessárias duas) de realçar ainda o aumento na população entre os 25 e os 49 anos de idade — se na semana passada, havia 45% com pelo menos uma dose, sete dias depois são 57%, um aumento de 12 pontos. Totalmente vacinada, nesta faixa etária, está 57% da população.

Já na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, 6% da população tem pelo menos uma dose da vacina administrada e 5% já concluiu a inoculação. Nas pessoas até aos 17 anos, na última semana, a vacinação foi iniciada em mais 220 pessoas (elevando para um total de 3.090) e concluída em mais de 678 (são agora 2.037).

Desde que iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19, Portugal recebeu 11.510.810 doses da vacina e distribuiu 10.694.447.