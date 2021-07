Para a ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), Margarida Salema, não há dúvidas de que a utilização das fotografias captadas pelo fotógrafo da autarquia pelo candidato Fernando Medina pode configurar uma “ilegalidade”. “Isso é ilegal, ilegítimo, é financiamento ilícito. Se as fotografias são pagas pela autarquia é gravíssimo. Só pode utilizar fotógrafos e fotografias que a candidatura paga, nunca pode ser pago pela câmara municipal, a câmara municipal não pode dar nada à campanha”, frisa ao Observador.

A mesma opinião tem João Tiago Machado, porta-voz Comissão Nacional de Eleições, embora note que as fotografias podem ser utilizadas nas páginas pessoais caso “entrem no domínio público”. “Se a fotografia é divulgada, publicitada, posso transportá-la para a minha página” — mas não foi isso que aconteceu neste caso.

Fotografias da autarquia publicadas primeiro nas redes sociais da campanha e só no dia seguinte na conta oficial da autarquia

As fotografias não foram utilizadas apenas depois de serem do “domínio público”. As imagens da visita de Medina à 4.ª edição do Festival Muro foram divulgadas em primeiro lugar nas redes sociais de Fernando Medina — atualmente associadas também à candidatura ‘Mais Lisboa’ — e só no dia seguinte divulgadas nas páginas da Câmara Municipal de Lisboa. Além disso, há que frisar que se trata de fotografias diferentes — logo, o princípio de já estarem no domínio público quando foram publicadas nas páginas de Medina não se aplica.

As imagens divulgadas nas páginas de Fernando Medina, que se encontram associadas à recandidatura do autarca lisboeta, foram captadas pelo fotógrafo pago pelo município e divulgadas em primeiro lugar nas páginas oficiais de Medina, como é possível confirmar pelas datas das publicações no Facebook, ainda que nessa publicação não constasse a assinatura do fotógrafo.

E se no Facebook de Fernando Medina as imagens não estão atribuídas a nenhum fotógrafo, no Instagram fica claro quem foi o autor das fotografias: “Luís Filipe Catarino/CML”. O fotógrafo pago pela autarquia assinou mais um contrato em junho de 2019, que vigora até outubro deste ano. Nos 29 meses que durará a prestação de serviços, Luís Filipe Catarino irá receber um total de 108.822,50 euros. Só nos primeiros 10 meses deste ano, o fotógrafo, receberá um total de 37.535 euros, em frações de 3.752,50 euros.