Não foram momentos fáceis os vividos em Wembley no passado domingo. E nem é pelo futebol, que desiludiu certamente os adeptos ingleses, mas sim pelo extra futebol. As invasões de Wembley, os confrontos, as pessoas sem bilhete que, segundo a imprensa britânica, ocuparam vários lugares no estádio, transtornando quem pagou e bem para ver a grande final.

O pós-jogo também não foi agradável. Que o diga Lando Norris, o prodígio inglês da F1, apenas com 21 anos. Certamente pouco feliz com a derrota do seu país, o automobilista foi ainda assaltado quando entrava para o carro.

De acordo com uma testemunha, em declarações ao The Sun, “uma pessoa segurou o Lando e outro ladrão tirou-lhe o relógio numa fração de segundo”. “Ele ficou muito abalado. A segurança foi um pesadelo durante toda a noite”.

O piloto da McLaren tinha inclusivamente colocado nas redes sociais uma foto sua no Itália-Inglaterra, em que até se vê o relógio que depois foi roubado no seu pulso.

A sua equipa, em comunicado, explicou que “felizmente o Lando não ficou magoado mas está abalado, como se percebe”.

“A equipa apoia o Lando e temos a certeza que os fãs das corridas vão juntar-se a nós e desejar-lhe tudo de bom para o Grande Prémio da Grã-Bretanha este fim de semana. É agora um caso de polícia e não podemos tecer mais comentários”, afirmou a McLaren

Ainda segundo a imprensa britânica, o relógio em questão tem um valor estimado de cerca de 46,8 mil euros.