A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) registaram 2.195 acidentes de que resultaram nove vítimas mortais entre 6 e 12 de julho durante a campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”.

Segundo um balanço conjunto da GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), durante a campanha, que decorreu entre 6 e 12 de julho, foram registados 2.195 acidentes que causaram nove mortos, 53 feridos graves e 756 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo de 2020, verificaram-se menos 92 acidentes, menos uma vítima mortal, mais sete feridos graves e mais nove feridos ligeiros. A GNR e a PSP fiscalizaram no continente 51.419 veículos, tendo sido registadas um total de 13.458 infrações, das quais 681 relativas à condução sob o efeito do álcool.

A Campanha de Segurança Rodoviária “Taxa Zero ao Volante” teve como objetivo alertar os condutores e todos os ocupantes dos veículos para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a campanha foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização realizadas pela GNR pela PSP, em Lisboa, Bragança, Vila Real, Gouveia (Guarda) e Setúbal. Na campanha foram sensibilizados 365 condutores e passageiros a quem foram transmitidas mensagens sobre os riscos da condução sob efeito do álcool.