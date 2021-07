(Artigo em atualização)

O economista Amílcar Morais Pires, que trabalhou como responsável financeiro do BES durante a liderança de Ricardo Salgado, disse esta terça-feira em tribunal desconhecer a ES Enterprises, o chamado Saco Azul, referindo que Espírito Santo era um marca “muito valiosa” e tinha muitas empresas. “Não participei na gestão dessa empresa nem sei quem eram os administradores”, respondeu.

Também arguido no processo BES, Morais Pires — que começou a trabalhar como funcionário em 1986, e em 2004 foi escolhido para a administração — falou nas reuniões do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, lembrando que todas as decisões eram normalmente tomadas por unanimidade.

Mas quando o Ministério Público lhe perguntou se tinha recebido algum dinheiro da ES Enterprises, a sua advogada travou-o. “Ele está acusado de ter recebido dinheiro, por isso não responder a perguntas sobre pagamentos”, advertiu.

O tribunal quer ouvir esta terça-feira cinco testemunhas no julgamento do caso Salgado, nascido da Operação Marquês. O ex-líder do BES, Ricardo Salgado, é acusado de três crimes de abuso de confiança.

Henrique Granadeiro, o ex-presidente da PT, seria a primeira testemunha a falar por videoconferência, mas como a defesa de Salgado o quis confrontar com alguns documentos, o coletivo decidiu ouvir primeiro Amílcar Morais Pires, responsável financeiro do BES.

Na última sessão foi ouvido o inspetor tributário Paulo Silva, que fez a investigação com o Ministério Público, e que falou na conta da ES Enterprises (considerado o Saco Azul do BES) e nos circuitos de dinheiro entre Salgado, o empresário Hélder Bataglia (também ouvido hoje), Henrique Granadeiro.

Esta sessão acontece imediatamente a seguir à leitura da sentença de Armando Vara, cujo processo também foi extraído do da Operação Marquês. O ex-líder da Caixa Geral de Depósitos foi condenado a uma pena efetiva de dois anos de prisão por um crime de branqueamento de capitais pelo mesmo coletivo de juízes que está a julgar Salgado (embora mude o juiz que o preside).